Vox sitúa en el tejado de PP y PSOE la renovación del Procurador del Común, que eluden el debate

AMP-Pleno-Quintana desea a los partidos acierto en el ejercicio de sus responsabilidades en beneficio de los ciudadanos - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha colocado en el tejado de PP y PSOE la responsabilidad de acometer la renovación de las instituciones propias, entre ellas la del Procurador del Común, cuyo pleno monográfico se ha celebrado este martes y en el que los portavoces de los 'populares' y socialistas han eludido abrir este debate.

Tras la intervención del Procurador del Común, Tomás Quintana, para detallar su informe han sido los representantes del Grupo Mixto quienes han hecho referencia al mandato caduco del responsable de esta institución que debería haberse renovado en noviembre de 2022, mes en el que entró a ejercer su labor en funciones.

En concreto, han sido los representantes de los partidos políticos que conforman el Grupo Mixto --UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila-- los que han reclamado ante el hemiciclo su deseo de una pronta renovación de las instituciones propias de la Comunidad Autónoma a las que ven "secuestradas", bien por la "incapacidad" de los partidos mayoritarios para llegar a un acuerdo --se necesita una mayoría cualificada de tres quintos de un hemiciclo de 82-- o "porque realmente no les importan".

El que también ha hablado de esta situación ha sido el portavoz de Vox, David Hierro, quien ha recordado a PP y PSOE que es necesario un acuerdo entre ambas formaciones para renovar las instituciones propias, ya que serían necesarios 49 votos a favor en un momento en el que PP cuenta con 33 procuradores, PSOE con 30, Vox con 14 y Grupo Mixto con 5.

No obstante, ni la portavoz del PP, Leticia García, ni la viceportavoz del PSOE, Patricia Gómez, quienes han intervenido en el Pleno, se han referido a la necesidad de resolver esta interinidad, algo a lo que tampoco ha aludido el propio Procurador del Común, ni en su discurso ni en su intervención de respuesta a los grupos.

PROCURADOR EN FUNCIONES

Tomás Quintana está en funciones desde el 2 de noviembre de 2022. En concreto, el actual Procurador del Común tomó posesión de su cargo el 23 de octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo y fue cesado por el presidente de las Cortes en la anterior legislatura, Carlos Pollán, el 2 de noviembre de 2022 tras haber pasado el periodo de cuatro para el que había sido elegido formalmente.

El Procurador del Común se mantiene en funciones tres años y medio después a la espera de que sea renovado formalmente o de que sea nombrado un sucesor, para lo que se necesita un acuerdo entre las principales fuerzas políticas con representación en las Cortes, en concreto de PP y PSOE que iniciaron conversaciones al inicio del pasado mandato y se retomarán en septiembre, como ha confirmado la portavoz del Grupo 'Popular', Leticia García.