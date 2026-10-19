Vox subraya que el aumento del presupuesto en Sanidad busca "mejorar" la equidad territorial y la atención oncológica

1126663.1.260.149.20261019134956 La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fúster, en declaraciones a los medios en las Cortes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fúster, ha destacado el aumento de la partida para el área de Sanidad en el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León, en los que Vox ha promovido "avances" para "mejorar la equidad territorial" y la atención a pacientes oncológicos.

García Fúster ha puesto en valor el presupuesto destinado al área de Sanidad y Bienestar Social, que asciende a 6.881,82 millones de euros y en el que, en concreto, se incrementa en 725 millones la partida para el apartado sanitario, según ha indicado Fúster en declaraciones recogidas por Europa Press en Valladolid.

La portavoz nacional de Sanidad de Vox ha acudido a la capital vallisoletana para participar junto al Grupo Parlamentario en una jornada de trabajo con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y representantes del sector farmacéutico y de enfermería de la Comunidad, con el objetivo de avanzar en el refuerzo de la estrategia oncológica, el refuerzo de la presentación de Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) y el desarrollo de la Ley de puestos de difícil cobertura.

En este contexto, ha incidido en que la formación quiere escuchar las reivindicaciones de las mencionadas entidades "orientadas a mejorar la calidad asistencial que se da a los pacientes" de la Comunidad, así como buscar "comprobar los grandes avances" que se "dan desde que Vox entró al Gobierno de e coalición con el Partido Popular".

García Fúster ha enmarcado en estos el aumento del presupuesto para Sanidad en estos "avances" y ha incidido en que este se dedicará principalmente a infraestructuras, en sueldos de profesionales sanitarios y de contratación de más de estos, y en innovación, con nuevas terapias y tratamientos.

Asimismo, ha señalado que se va a invertir en Atención Primaria para reducir los tiempos de espera, "que se han dilatado muchísimo en los últimos años", y, "sobre todo", se va a invertir, en la mejora de la equidad territorial.

En este sentido, ha precisado que habrá una partida "muy importante" en el área de Sanidad destinada a la mejora de la equidad territorial, una cuestión "muy importante" para que "todas las zonas rurales y todas las personas tengan los mismos tratamientos y el mismo acceso a las mismas terapias innovadoras y a los mismos servicios sanitarios".

"Que la salud de los castellanos y leoneses no dependa de su código postal, que es como está pasando actualmente", ha aseverado, para detallar, asimismo, que hay una partida destinada "única y exclusivamente a cuidados paliativos", lo que es "sello de Vox".

García Fúster ha indicado, asimismo, que el Grupo Parlamentario Vox ha presentado en las Cortes una propuesta para mejorar el acceso y la equidad territorial de todos los pacientes oncológicos, "para que tengan acceso a todos los tratamientos", una propuesta "que ha recogido todas las demandas de los profesionales y las asociaciones de pacientes".

Al respecto, ha incidido en que las nuevas cuentas incluyen un incremento de casi 2,5 millones de euros, respecto a las anteriores, para "garantizar la equidad territorial de todas estas personas".

De esta manera, García Gúster ha subrayado que para Vox es "prioritario" que "todos los castellanos y leoneses tengan acceso a los mismos servicios y la misma sanidad".