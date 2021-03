La voz de Gioconda Belli y las imágenes de 'Jóvenes en la provincia' reivindican la igualdad real en Segovia

SEGOVIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha celebrado el Día Internacional de la Mujer a través de las imágenes presentadas al concurso 'Jóvenes en la provincia 'en plan' igualdad' por los participantes de los programas Ocio Alternativo y COFU de la provincia y con las palabras de Gioconda Belli, ganadora del Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma que cada año otorga la institución.

La Diputación ha aprovechado el compromiso de la poeta chilena con el movimiento en pro de los derechos de la mujer, y ha recuperado la lectura de 'Consejos para la mujer fuerte' que Belli realizó durante el acto de entrega del Premio el pasado mes de diciembre.

Así, la institución provincial ha difundido un vídeo en redes sociales en el que, mientras la ganadora del Gil de Biedma recita, se muestran las imágenes de los procesos elaborativos de los trabajos presentados por los jóvenes.

Al compás de los versos que animan a las mujeres fuertes a prepararse para la batalla, a aprender a estar solas, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie les tire sogas cuando ruja la tormenta o a nadar a contra corriente, se van sucediendo imágenes de los jóvenes de los programas impulsados desde el Área de Asuntos Sociales, mientras, de forma cooperativa y entre iguales, dibujan letras, pintan mascarillas, decoran pancartas, recortan cartulinas o ensayan las escenas que van a desembocar en los mensajes de sus trabajos finales.

'Si nos educan igual, seremos iguales', 'Iguales pero diferentes', 'Diferentes, pero no desiguales', 'Que no te cuenten cuentos', 'No a la violencia, sí a la igualdad', 'Ni superiores ni inferiores, simplemente distintos', 'La igualdad es el alma de la libertad', 'Dejemos de hablar de sexos y empecemos a hablar de personas', 'Para alcanzar la igualdad, la vacuna eres tú' o 'Quiero ser libre, no valiente', son algunas de las consignas transmitidas en apenas cinco segundos por cada grupo de jóvenes, a través de diferentes formatos y materiales pero con un objetivo común: alcanzar la igualdad en la provincia.

Con este vídeo conjunto, elaborado por el departamento de Comunicación, la Diputación quiere conmemorar el 8 de marzo de una forma en que la sociedad segoviana, y de forma especial la juventud, se sienta implicada, así como reconocer el esfuerzo y el trabajo realizado por los jóvenes de los siete grupos de Ocio Alternativo y los otros siete de 'Construyendo Mi Futuro' que han participado en el certamen.

551144.1.260.149.20210308142327