VTLP aún confía en dialogar pero teme que Puente haya "sobreactuado" porque "prefiera" gobernar en solitario

Publicado 10/06/2019 18:52:04 CET

Sus concejales creen que la ciudadanía "no entenderá" una decisión que ven con "sorpresa"

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los concejales electos de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) han insistido en que, para ellos, siempre "primará el diálogo" y trabajar en el cambio en Valladolid "independientemente" de que entren o no en el gobierno, si bien Manuel Saravia ha interpretado que "a lo mejor" el PSOE ha preferido gobernar en solitario y ahora sobreactúe para que así sea.

Así lo han explicado los ediles de la plataforma de izquierdas en una rueda de prensa convocada tras la comparecencia en la que el alcalde en funciones del PSOE, Óscar Puente, ha confirmado la intención de los socialistas de gobernar en solitario los próximos cuatro años.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la edil María Sánchez ha subrayado que para ellos "siempre" prima el diálogo, y ha garantizado que ellos, estén o no en el gobierno municipal trabajarán para continuar con las políticas de cambio en la ciudad, por lo que no han dado por cerrada la opción de repetir la coalición con el PSOE en el mandato que comenzará este sábado.

"Todo el mundo ha sido testigo de un buen gobierno, de un buen trato entre los dos grupos", ha subrayado María Sánchez, que se ha preguntado "¿quién entiende que no podamos sentarnos a hablar en estos cinco días que faltan para la investidura para hablar sobre un gobierno conjunto, o sobre acuerdos programáticos?", por ello, ha recalcado que quieren "insistir" en que se puede hablar y en que "negar el diálogo no es propio" de un gobierno como el que han formado PSOE y VTLP.

De hecho, Sánchez ha anunciado que este martes convocarán una asamblea con los inscritos en VTLP en el centro cívico de Rondilla en la que analizarán la situación actual, al tiempo que ha garantizado que habrá una consulta sobre su posición ante la investidura, tal y como recoge su programa.

Eso sí, Manuel Saravia ha aseverado que no se plantean la posibilidad de votar el sábado a otro candidato que no sea él mismo u Óscar Puente.

El propio Saravia se ha quejado en varias ocasiones de lo que entiende como un exceso de "sobreactuación" por parte del alcalde en funciones, de quien ha especulado que "a lo mejor de alguna manera el PSOE prefería gobernar en solitario". De hecho, ha añadido que su impresión es que la negociación ha sido "forzadísima".

Posteriormente, Saravia ha reclamado al alcalde en funciones que "si no quiere pactar un gobierno no sobreactúe tanto" y ha reflexionado que ve "tan forzada" la decisión de dar por rotas las negociaciones que parece "una excusa" para gobernar en solitario.

Los concejales de VTLP han asegurado que han tenido conocimiento de la decisión del PSOE de formar gobierno en solitario en el mismo momento que la prensa local, durante la comparecencia de Óscar Puente que han seguido a través de Internet. "Nos deja sorprendidos la manera en que lo ha hecho y las circunstancias que lo rodean, y creemos que buena parte de la ciudadanía tampoco lo entenderá", ha apostillado.

El todavía teniente de alcalde en funciones ha lamentado que Puente se haya "negado a hablar" con los concejales de VTLP durante los últimos tres días mientras sí que se ha pronunciado en las redes sociales e incluso se ha reunido con concejales electos de otros grupos, como el de Vox, Javier García Bartolomé.

"Pese a que tanto por whatsapp o por correo electrónico o incluso personalmente hemos planteado la conveniencia de hablar, él se ha negado", ha explicado, algo que también ve sorprendente cuando tanto VTLP como el PSOE han "tenido a gala" su capacidad de diálogo. De hecho Saravia ha recordado que en estos cuatro años "todas" las decisiones del gobierno municipal se han tomado mediante consenso.

Ante la acusación de Óscar Puente de que alguno de los concejales de VTLP le habrían "retirado el saludo", Saravia ha lamentado tener que explicar la anécdota de que el pasado sábado, durante una entrega de premios en el Salón de Recepciones, él entró al despacho del alcalde. "Quizás no le dije 'hola Óscar', pero le dije queremos hablar y él respondió directamente que 'no hay nada de que hablar, estáis incendiando las redes", ha relatado.

"Cuatro años de gobierno no merecen acabar en un cruce de descalificaciones. No nos van a encontrar ahí", ha aseverado María Sánchez, que ha sido la primera en hablar de la posible "sobreactuación" que observan en Óscar Puente.

El candidato de VTLP a la Alcaldía ha pedido no "caer en anécdotas que no son verdad", mientras que Alberto Bustos ha resumido la opinión del grupo en que Puente no ha decidido romper las negociaciones por las diferencias en las competencias municipales, ni por el aplazamiento de la consulta de VTLP, ni porque "ahora parece que éste no me ajunta, porque no me valoran, porque no me alaban lo suficiente".

En definitiva, Bustos ha apostillado que la ciudadanía "es mayor de edad" y considera que quiere escuchar propuestas para la ciudad y contar con un buen gobierno para la ciudad, "basado en el consenso, como el que hemos tenido estos cuatro años".

Manuel Saravia ha añadido, sobre los reproches de Puente, que han "defendido permanentemente" el buen trabajo de todos los miembros del Gobierno municipal. "En público siempre hemos reconocido el buen gobierno que se estaba llevando, no recuerdo haber criticado la forma de gobernar del señor Puente", ha recalcado.

EL PSOE CAMBIÓ EL ACUERDO "SIN POSIBILIDAD DE HABLAR"

En cuanto a la negociación sobre las áreas municipales, Manuel Saravia ha incidido en que para el acuerdo sobre la estructura del gobierno municipal quedaban pendientes "seis aspectos" pero el grueso estaba "consensuado" y ha defendido que, al contrario de lo dicho por Puente, entre la primera y la segunda reunión de la pasada semana sí que hubo cambios sustanciales. Así, mientras el lunes la primera propuesta del PSOE dejaba a Urbanismo "sólo con el planeamiento urbanístico", tras la segunda conversación se habían añadido Arquitectura y Vivienda y proyectos programáticos de la ciudad.

Eso sí, Manuel Saravia ha acusado al PSOE de "tensar la cuerda" porque el jueves habían acordado que las competencias de Juventud se repartirían entre dos concejalías y el parque agroalimentario figuraría en Urbanismo, pero en el documento que remitieron el viernes el primer servicio volvía a la concejalía de Educación y el segundo se integraba en la que gestionará Charo Chávez.

Además, el concejal de VTLP ha explicado que el jueves habían enviado su aportación para el documento programático del Gobierno y en la propuesta del PSOE del viernes había "tachones". "Se había acordado, pero lo cambiaron desde su ámbito y sin posibilidad de hablarlo", ha advertido Manuel Saravia.