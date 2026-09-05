VTLP avisa del "deterioro" de la Fundación Municipal de Deportes, el cual "podría abrir la puerta a la privatización"

La Fundación Municipal de Deportes de Valladolid. - VTLP

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha expresado su "honda preocupación" por la situación de "deterioro" que atraviesa la Fundación Municipal de Deportes (FMD), tanto desde el punto de vista financiero como de su capacidad para prestar servicios públicos de calidad, una situación que "podría abrir la puerta a la privatización".

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha señalado que los datos conocidos en la Comisión de esta semana "dibujan una situación muy preocupante" en el organismo municipal encargado de la gestión deportiva, según ha trasladado el partido en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, ha destacado que la FMD es actualmente el órgano del Ayuntamiento con un periodo medio de pago más elevado, situado en 53 días, frente al límite legal de 30 días, y que esta cifra "sigue aumentando trimestre a trimestre".

A este dato se suma, el resultado de la cuenta general correspondiente a 2025 que refleja "un resultado negativo de más de 336.000 euros, frente al superávit de 377.000 euros registrado el año anterior", según ha explicado Anguita.

"Esto significa que la Fundación Municipal de Deportes ha sufrido un empeoramiento financiero de más de 700.000 euros en un solo año", ha advertido la portavoz de VTLP, que considera que estos datos evidencian "el abandono y el deterioro al que este equipo de Gobierno está sometiendo a la Fundación Municipal de Deportes".

Para Anguita, la evolución de la FMD resulta "especialmente preocupante" porque se trata de un organismo municipal que durante los anteriores mandatos "estaba funcionando bien, haciendo su trabajo y prestando buenos servicios deportivos a la ciudadanía".

Frente a esa situación, Anguita ha denunciado que el actual equipo de Gobierno "está dejando de cuidarla y deteriorándola a marchas forzadas". "Nos tememos lo peor, porque cuando no podemos dar servicios públicos de calidad con nuestro propio personal, se externaliza y se privatiza", ha añadido.

En este sentido, VTLP considera que el Ayuntamiento debe actuar de manera "urgente" para "revertir la situación y garantizar la viabilidad" de la Fundación Municipal de Deportes.

"Creemos que hay que hacer una apuesta decidida por una Fundación que estaba funcionando bien y que ahora este equipo de Gobierno está abandonando, deteriorando y, finalmente, hundiendo económicamente", ha aseverado Anguita.

Finalmente, la portavoz de VTLP ha concluido con la advertencia de que "es urgente actuar en la Fundación Municipal de Deportes" con medidas que "reviertan el deterioro financiero y refuerce la gestión pública de los servicios deportivos antes de que la situación sea irreversible".