VTLP avisa de que las incidencias ciudadanas sin resolver en Valladolid se duplicaron en junio respecto a mayo

La presidenta de la Comisión de Quejas y Reclamaciones y concejala de VTLP, Cristina Colino - VALLADOLID TOMA LA PALABRA

VALLADOLID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha alertado de que las incidencias ciudadanas pendientes de resolución durante más de 20 días en el Ayuntamiento de Valladolid se han duplicado en un mes, al pasar de 118 en mayo a 255 en junio, y ha criticado el "deterioro" en la respuesta municipal, especialmente en las áreas de Medio Ambiente y Tráfico y Movilidad.

Así lo ha señalado la presidenta de la Comisión de Quejas y Reclamaciones y concejala de VTLP, Cristina Colino, a raíz del informe del sistema de incidencias correspondiente al mes de junio, que se analizará este lunes en la comisión.

Colino ha señalado que las cifras del informe tienen "un reflejo directo" en la vida cotidiana de los vecinos de Valladolid, ya que detrás de cada incidencia hay una persona que espera una respuesta acerca de "parques que necesitan mantenimiento, calles que requieren limpieza" u otras incidencias que el Ayuntamiento tarda "cada vez más en resolver".

En concreto, la concejala ha apuntado al Área de Medio Ambiente como la que presenta "mayores dificultades" para atender las reclamaciones ciudadanas, puesto que de las 1.212 peticiones registradas durante el mes de junio, se ha dado respuesta al 45,71 por ciento, y 658 continúan pendientes.

Asimismo, ha criticado el "retroceso" en el Área de Tráfico y Movilidad, en el que, en apenas un mes, la tasa de resolución ha pasado del 76,40 por ciento al 61,99 por ciento, a la vez que las incidencias pendientes han aumentado un 52 por ciento.

Desde Valladolid Toma la Palabra se ha recordado, además, que el informe correspondiente al mes de mayo ya advertía de que estas dificultades tenían "un carácter estructural" y recomendaba revisar los medios y los procedimientos de trabajo.

En conjunto, la tasa global de resolución acumulada del Ayuntamiento ha descendido del 90,37 por ciento al 89,21 por ciento en tan solo un mes, una tendencia que Colino considera "especialmente preocupante en pleno verano", cuando el uso de los espacios públicos aumenta "de forma considerable" y el mantenimiento de calles, parques y zonas verdes resulta "más necesario que nunca".