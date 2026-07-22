VTLP buscará acuerdo en el Pleno municipal para reclamar a Sanidad un nuevo centro de salud en Los Santos-Pilarica

Las concejalas de VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Colino y Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra llevará al próximo Pleno municipal, que se celebra el lunes, 27 de julio, una moción con la que buscará un acuerdo para reclamar a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León la creación de un nuevo centro de salud en el barrio de Los Santos-Pilarica.

Como han recordado las concejales de VTLP Rocío Anguita y Cristina Colino, se trata de una reivindicación "histórica", "respaldada por el movimiento vecinal" y que "responde al crecimiento sostenido de una de las zonas de mayor expansión de la ciudad".

La portavoz de VTLP ha explicado que la iniciativa persigue dar respuesta a una necesidad cada vez más urgente de un barrio que "ya supera los 10.000 habitantes" y a los que avanzan que se suman "nuevas promociones de vivienda sin que ese crecimiento haya venido acompañado de los equipamientos públicos necesarios".

"Los Santos-Pilarica ha crecido mucho en los últimos años y ahora necesita servicios públicos acordes a esa realidad. La prioridad que nos trasladan los vecinos es clara, disponer de un centro de salud cercano", ha señalado Anguita.

La moción plantea dos acuerdos concretos. En primer lugar, solicitar al Ayuntamiento de Valladolid que ceda a la Junta de Castilla y León una de las parcelas dotacionales municipales existentes en el barrio para hacer posible la construcción del equipamiento, con "el mismo procedimiento" realizado recientemente en la zona del Nuevo Hospital.

En segundo lugar, pretenden que se inste a la Consejería de Sanidad a impulsar la construcción del nuevo centro de salud.

Actualmente, han explicado, los vecinos de Los Santos-Pilarica están adscritos a los centros de salud de Pajarillos y Vadillos, "lo que obliga a buena parte de la población a recorrer más de 25 minutos andando para acceder a la atención sanitaria".

"Es una situación que no tiene sentido en un barrio que sigue creciendo. La atención sanitaria de proximidad es un servicio esencial y no puede depender de desplazamientos tan largos para miles de personas", ha afirmado la portavoz municipal.

Valladolid Toma la Palabra ha considerado que el problema "trasciende la falta de un centro de salud y refleja el déficit de equipamientos públicos que arrastra este nuevo desarrollo urbano", ya que han sumado la falta de "infraestructuras básicas que permitan hacer vida de barrio, pese al importante crecimiento residencial registrado durante los últimos años".

"Los vecinos nos dicen que no quieren un barrio dormitorio, quieren un barrio donde poder vivir. Hoy tienen viviendas, pero siguen sin contar con servicios públicos básicos como un centro de salud, un centro cívico o equipamientos educativos", ha destacado Anguita.

Para Valladolid Toma la Palabra, la creación del centro de salud constituye la actuación "más urgente dentro de las necesidades del barrio", al tratarse de un servicio público "esencial" que "garantiza una atención sanitaria accesible y cercana para miles de vecinos y vecinas".

"Creemos que es el momento de que la Junta y el Ayuntamiento actúen conjuntamente. El suelo existe, la necesidad está más que acreditada y el respaldo vecinal es unánime", han concluido.