VTLP carga contra Carnero por tener la ciudad "parada" con el soterramiento para "salvar su carrera política"

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha cargado contra el alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, a quien ha acusado de tener la ciudad "atrapada" con el soterramiento y "parar" la integración ferroviaria en aras de una "promesa electoral para salvar su carrera política y de la que no sabe salir".

Así lo ha hecho la edil en declaraciones difundidas a los medios, de las que se hace eco Europa Press, en las que ha recordado que la Sociedad Alta Velocidad se constituyó con unos fines "bien claros" en 2017 y en el marco de un acuerdo para hacer unas obras de integración de la línea ferroviaria a su paso por la ciudad y unos plazos y unas aportaciones que había que hacer a la sociedad.

"Si el equipo de gobierno actual no ve que la opción de la integración sea su proyecto para la ciudad de Valladolid tiene toda la legitimidad para hacerlo, pero entonces tiene que plantearlo abiertamente en la sociedad, disolverla y buscar una nueva sociedad que tenga como objetivo el soterramiento", ha reflexionado.

No obstante, Anguita ha señalado que lo que no se puede hacer es seguir parando todas las actuaciones que estaban previstas, puesto que los "deseos son bonitos pero no tienen ninguna viabilidad material ahora mismo para saber si ese proyecto podría salir adelante".

"Si quiere hacerlo, que lo haga, que lo plantee con honestidad y con todas las consecuencias y a partir de ahí empezaremos a trabajar en otro proyecto", ha añadido.