VTLP censura una tala de varios pinos en Joaquín Velasco Martín sin informar previamente a los vecinos

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha censurado una nueva tala de árboles en la capital, esta vez en la calle Joaquín Velasco Martín, donde, según han informado, se han retirado varios pinos consolidados sin explicación pública previa.

La concejal del Grupo Cristina Colino ha advertido advierte del impacto ambiental y social que supone esta intervención. "Han talado unos pinos de gran porte, con la consiguiente pérdida de sombra, y no solo de sombra, sino también la pérdida continua de masa verde arbórea de nuestra ciudad", ha asegurado en un comunicado recogido por Europa Press.

La formación ha criticado que el equipo de Gobierno mantenga una dinámica opaca en la gestión del arbolado urbano y ha instado al concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, y al Gobierno municipal a garantizar que se informa "con transparencia y a tiempo" a los vecinos de la ciudad.

La formación ha insistido en que no se trata de un hecho aislado, sino de un proceso continuado que compromete el patrimonio verde de Valladolid.

"Están desapareciendo árboles del entorno urbano que son irremplazables y que aportan beneficio y salud a las personas", ha señalado la concejal de VTLP, que ha reclamado nuevamente rigor, control y alternativas que eviten la eliminación de ejemplares.

En este sentido, el Grupo ha exigido "una vez más" al alcalde, Jesús Julio Carnero, y a los responsables de las áreas municipales "que presten más atención a las obras que ejecutan en la ciudad y que busquen siempre la opción que salvaguarde el arbolado".

La concejal considera que se necesita incrementar la masa de árboles y las zonas verdes y "minimizar" el asfalto y el hormigón. "No podemos permitir perder ni un solo árbol si no hay una razón justificada", ha asegurado.