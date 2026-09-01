VTLP critica que el Ayuntamiento rebaje los estándares de contaminación del aire y ponga "en riesgo" la salud

La portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha manifestado su oposición a la propuesta de PP y Vox para adaptar el Plan de Mejora de la Calidad del Aire a la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, que rebaja los estándares de contaminación y, a juicio de la formación, "pone en riesgo" la salud de los ciudadanos.

VTLP, que ha expresado su oposición en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Ciudadana, considera que el Ayuntamiento debería avanzar hacia los niveles de calidad del aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud y no elegir lo contrario que equivale a rebajar los estándares de protección de la población, según ha expresado su portavoz, Rocío Anguita.

"El equipo de gobierno de PP y Vox vuelve a poner en peligro la salud de los vecinos y vecinas de Valladolid, bajando los estándares sobre los que se establece la contaminación como peligrosa para la salud", ha censurado Anguita.

La portavoz municipal ha recordado que la obligación de cualquier Administración Pública, especialmente del Ayuntamiento, es proteger la salud de la ciudadanía. En este sentido, ha criticado que el equipo de gobierno no esté actuando ante los elevados niveles de contaminación registrados durante el mes de agosto.

"Volvemos a tener índices de contaminación elevados en cuanto empiezan a subir las temperaturas, como ha pasado durante todo el mes de agosto, y el equipo de gobierno ni da la alerta ni toma las medidas pertinentes para que bajen esos índices de contaminación", ha señalado la portavoz municipal.

Desde VTLP también reclaman una mayor protección para las personas más vulnerables frente a los efectos de la contaminación atmosférica y, a este respecto, Anguita ha señalado la "obligación" de proteger a las personas más vulnerables frente a la contaminación, algo que ha afirmado que "reiteradamente" se observa que no hace el equipo de gobierno.

Para el Grupo Municipal, la respuesta ante los episodios de contaminación debe pasar por reforzar las medidas de protección y acercar los niveles de calidad del aire a las recomendaciones de la OMS, "no por modificar a la baja los estándares que determinan cuándo existe un riesgo para la salud".