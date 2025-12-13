VTLP critica a Carnero por hacer un "uso partidista" del callejero municipal al dedicar una calle a María Corina Machado

Ayuntamiento de Valladolid - VTLP

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha cargado contra el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, por hacer un "uso partidista" del callejero municipal y "romper" el criterio histórico al haber dedicado una calle al reciente Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, una mujer "sin ninguna vinculación con la ciudad y con un perfil político internacional claramente definido y polémico".

La portavoz del grupo, Rocío Anguita, ha mostrado su rechazo a una decisión que supone un cambio de criterio "injustificado y una instrumentalización política de un elemento clave del imaginario colectivo urbano".

"Existen muchísimas mujeres relevantes en la ciudad de Valladolid que, tanto en el pasado como en la actualidad, han realizado aportaciones significativas en el ámbito del conocimiento, en su vida profesional o en la vida social, y que merecerían tener una calle en nuestra ciudad", ha señalado Anguita.

Sin embargo, ha lamentado que el regidor haya optado "por la vía política, por poner el nombre de una mujer, la primera en todo su mandato, ya que todos los demás nombres incorporados han sido de hombres, que no tiene ninguna vinculación con Valladolid".

La portavoz de VTLP ha subrayado que hasta ahora el criterio aplicado se había limitado a personas con relación directa con la ciudad, puesto que "todos los nombres que se han puesto en este mandato han sido de hombres que han tenido alguna vinculación con Valladolid".

"Ahora ese criterio se rompe y empezamos a hacer política con el callejero", ha lamentado, razón por la cual ha remarcado que esta decisión es "una muy mala noticia para los vecinos", ya que el callejero "no es un espacio neutro, sino una herramienta simbólica fundamental para el reconocimiento colectivo".

"Las personas que viven en nuestros barrios tienen que sentirse reconocidas y tienen que poder identificar en su entorno urbano a quienes han sido importantes para la historia y el desarrollo de Valladolid", ha concluido Anguita.