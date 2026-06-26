VTLP critica las "excepciones" del Ayuntamiento con hosteleros al ampliarse de nuevo el plazo de la tasa de terrazas

Archivo - Terrazas en la Plaza Mayor de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este viernes que el equipo de Gobierno "ha convertido las excepciones en la forma habitual de gestionar" en el caso del pago de la tasa de ocupación de vía pública para instalación de terrazas, para el que se ha aprobado una segunda ampliación del plazo hasta el 31 de julio --el periodo inicial concluía el 31 de marzo--.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra considera que la gestión del equipo de Gobierno de PP y Vox respecto a las terrazas hosteleras "vuelve a evidenciar la falta de planificación y de rigor en la aplicación de las normas municipales".

Así lo consideran después de que el Ayuntamiento aprobara, la pasada semana, una segunda ampliación del plazo, hasta el 31 de julio, para que los establecimientos abonen la tasa por ocupación de la vía pública.

VTLP ha recordado que según el decreto inicial el pago "para seguir ocupando el espacio público" debía haberse realizado desde el pasado 1 de enero de 2026 e inicialmente concluía el 31 de marzo, si bien se aprobó una primera prórroga hasta el 1 de junio.

Esta nueva prórroga extiende el plazo hasta finales de julio "apenas unas semanas después de que el concejal de Tráfico asegurara públicamente que la ampliación concedida en mayo sería la única".

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, considera que el equipo de Gobierno "ha convertido las excepciones en la forma habitual de gestionar" y amplía el plazo "una y otra vez a los hosteleros para que sigan ocupando nuestro espacio público sin cumplir con una obligación tan básica como pagar la tasa correspondiente".

Anguita ha recordado que la autorización para instalar una terraza en la vía pública está vinculada al cumplimiento de las condiciones establecidas por las ordenanzas municipales, entre ellas el pago de la tasa correspondiente.

Para Valladolid Toma la Palabra, esta forma de actuar "genera además un evidente agravio comparativo con el resto de la ciudadanía" y ha aventurado que en lo que queda de año pudan seguirse ampliando los plazos para pagar esta tasa "obligatoria".

"Nos gustaría saber si el resto de vecinos y vecinas de Valladolid recibiremos las mismas oportunidades para pagar nuestras tasas e impuestos municipales. Mucho nos tememos que no", ha señalado.

Valladolid Toma la Palabra considera que la ocupación del espacio público "debe gestionarse con transparencia, igualdad de trato y seguridad jurídica, evitando decisiones improvisadas que trasladan la imagen de que el cumplimiento de las normas depende del colectivo al que se apliquen".