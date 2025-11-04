VTLP critica una "legislatura en blanco" sin presupuestos participativos hasta 2027

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha crticiado que, como recuerda que ya advirtió, la gestión del actual equipo de Gobierno al frente del Ayuntamiento de la capital vallisoletana dejará "completamente desierta" esta legislatura en materia de presupuestos participativos.

La formación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que PP y Vox han confirmado que no habrá presupuestos participativos en los presupuestos municipales de 2026 y aplazan cualquier proceso de deliberación y decisión ciudadana hasta 2027.

Según ha explicado la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, el Ayuntamiento ni siquiera ha iniciado el proceso, lo que imposibilita cualquier ejecución antes del final del mandato.

"Como ya advertimos en el pleno, no habrá presupuestos participativos en 2026. El proceso no ha empezado y, por tanto, el debate ciudadano se retrasará tanto que no se podrá implementar ni una sola actuación hasta los presupuestos de 2027 y 2028", ha apuntado.

Además, Anguita ha señalado que el anuncio del equipo de Gobierno solo "certifica" su falta de compromiso real con la participación ciudadana. "Lo único que ha hecho el Ayuntamiento es admitir que hasta 2027 no habrá ejecución. Hablan de un máximo de diez millones y medio entre 2027 y 2028, pero condicionado a la disponibilidad presupuestaria. Ni el dinero está garantizado, ni el calendario, ni la voluntad política", ha asegurado.

La portavoz de VTLP ha acusado a PP y Vox de "incumplir" sus promesas y desmantelar uno de los mecanismos que considera "más valiosos" de democracia directa en la ciudad. "Al final, no van a ejecutar ni un solo euro en presupuestos participativos en toda la legislatura. No creen en la participación ciudadana y no creen en este proceso. Es más de lo mismo: anuncios para la galería, pero nada para la gente", ha añadido Anguita.

Así, la formación ha reclamado al equipo de Gobierno que active de inmediato el proceso y garantice financiación, calendario y ejecución dentro del actual mandato porque considera que "han vuelto a engañar a la ciudadanía" diciendo que iban a poner más dinero y que iban a impulsar los presupuestos participativos "pero lo cierto es que esta legislatura queda en blanco".