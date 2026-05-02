VTLP critica la "negativa" del equipo de gobierno a auditar "contratos millonarios" en la Sociedad Mixta de Turismo

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita. - VALLADOLID TOMA LA PALABRA

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado la "falta de transparencia" del equipo de gobierno del Ayuntamiento que ha rechazado su solicitud para realizar una auditoría de "contratos millonarios" en la Sociedad Mixta de Turismo.

La plataforma de izquierdas solicitó una auditoría municipal tras detectar "irregularidades" en el contrato de patrocinio vinculado a las carreras de Herbalife, que dotaban 153.670 euros al patrocinio de circuitos de carreras en Madrid, Sevilla o Palma.

A partir de este caso, VTLP ha planteado la revisión "en profundidad" del conjunto de contratos de patrocinio que se han firmado desde la Sociedad Mixta de Turismo, especialmente aquellos que se han adjudicado "sin concurrencia pública y que suponen un importante desembolso económico", según ha señalado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha criticado la respuesta del equipo de gobierno y ha asegurado que "a la derecha y la extrema derecha del Consistorio no le gusta la transparencia".

Asimismo, ha considerado que este tipo de contratos, por su naturaleza y volumen económico, deberían someterse a un control "más exhaustivo", ya que suponen un gasto de "muchísimo dinero" sin que exista "un efecto directo claro sobre el desarrollo del turismo en Valladolid".