VTLP critica que no se ha desarrollado una campaña informativa de la ZBE ni se han enviado las notificaciones anunciadas

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de la capital ha aseverado este martes que el Ayuntamiento "ha incumplido todos los plazos informativos" sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ya que a falta de 20 días de la fecha en la que se comenzará a tramitar sanciones consideran que no se ha realizado una campaña informativa "efectiva" ni se ha comenzado a enviar las notificaciones a los conductores que hayan accedido indebidamente al área restringida.

En un comunicado recogido por Europa Press, la formación de izquierdas ha aseverado que la falta de información "efectiva" que considera que mantiene el equipo de Gobierno con esta medida de tráfico, que entró en vigor el pasado 1 de enero pero que comenzará a conllevar sanciones a partir del 1 de julio, ha "sembrado incertidumbre" entre la ciudadanía.

A "tan solo" 20 días de esa fecha, consideran que no se ha realizado una campaña informativa "efectiva", aunque se han buzoneado dípticos y está activa desde hace más de un mes la página web que informa sobre el funcionamiento de la ZBE, en la que también se pueden tramitar exenciones y permisos puntuales.

Según VTLP tampoco se han enviado las notificaciones previstas a los conductores cuyos vehículos no cumplan con los requisitos ambientales de la DGT, no sean residentes en la zona restringida o no cuenten con las correspondientes exenciones o autorizaciones temporales y accedan en estos días al área restringida, algo que anunció el concejal responsable del Área de Tráfico, Alberto Gutiérrez Alberca, para "los diez primeros días de junio".

De hecho, la portavoz del grupo ha interpretado que el periodo de prueba sin sanciones debería haberse iniciado el 1 de enero de 2025, fecha de entrada en vigor de la ordenanza, "para facilitar la adaptación de la ciudadanía".

Sin embargo, insiste en que han transcurrido ya casi seis meses sin que se haya puesto en marcha ese mecanismo de información previa.

Asimismo, ha subrayado que la ciudad sigue sin señalización que indique los límites de la zona restringida, como advierte Anguita.

"Este equipo de gobierno sigue incumpliendo una tras otra las promesas que le hace a la ciudadanía y esto siembra mucha incertidumbre a la gente, la gestión está siendo terriblemente pésima y va a generar muchísimos problemas en Valladolid", ha añadido la portavoz.

VTLP ha apuntado que el propio servicio municipal de reclamaciones ha recibido cerca de un centenar de incidencias relacionadas con la ZBE desde principios de año, "muchas de ellas solicitando información básica sobre su funcionamiento".

"Está claro que la información no está llegando de manera adecuada, y ya no queda tiempo para rectificar. Esta gestión, además de ser deficiente, es negligente", ha insistido.

Por ello reclaman "más diligencia y eficacia" a la hora de poner en marcha una ordenanza tan importante y que afecta a toda la ciudad y advierten de que "es necesario tratar de manera prioritaria los asuntos de ciudad que afectan a la salud pública y a la movilidad urbana".