VTLP critica que el presupuesto de 2026 "repite obras sin ejecutar y compra el negacionismo climático de Vox"

VTLP cuestiona la credibilidad de los presupuestos participativos, planteados "tarde, rápido y mal" - VTLP

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha criticado este martes el presupuesto del Ayuntamiento para el año de 2026, presentado por el equipo de Gobierno de PP y Vox, en el que observa "nada nuevo bajo el sol", al tiempo que reprocha que el alcalde, Jesús Julio Carnero, haya "comprado el negacionismo climático de Vox" al aceptar la condición planteada por esta formación para estudiar la supresión de las multas de la ZBE.

Anguita ha asegurado que "son los mismos presupuestos, con las mismas inversiones y con las mismas obras que se presupuestan una y otra vez sin ejecutarse" porque según ha detallado, "vuelven a incluirse proyectos que ya figuraban en las cuentas de años anteriores pero que siguen sin avanzar", como "la reforma del Puente del Poniente, la reforma de Daniel del Olmo, la rotonda de San Agustín, el mercado del Campillo".

Anguita ha señalado además que "la verdadera razón por la que el PP ha traído ya el proyecto de presupuesto es el acuerdo alcanzado con Vox para desmantelar la Zona de Bajas Emisiones" lo que implica que "han comprado el negacionismo climático de la extrema derecha".

Presentan los presupuestos porque "su prioridad es pactar con Vox la eliminación de la ZBE, algo que va contra la ley y que deja a Valladolid sin un instrumento básico de salud pública".

"MÁS INGRESOS PERO SIN IDEAS"

La formación de izquierdas considera que el Ayuntamiento contará con 10 millones de euros más de aportación del Estado y con una mayor recaudación por impuestos municipales, "especialmente por la nueva tasa de basuras", y Anguita ha lamentado que las cuentas municipales "carezcan de proyectos transformadores".

"Tienen el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento, pero no traen ni una sola idea nueva. Las inversiones son las de siempre. No hay proyecto de ciudad", ha lamentado.

Eso sí, la portavoz de VTLP también ha reconocido que, "por fin, tres años después, el equipo de Gobierno reconoce que debe cumplir los presupuestos participativos, incluyendo ahora cinco millones en proyectos votados por la ciudadanía".

"Ya veremos su nivel de ejecución. Si lo hacen tan mal como este año, no vamos a avanzar mucho. Pero esto es lo único nuevo que hay bajo el sol", ha considerado Anguita, que ha mencionado el "escaso" a su juicio esfuerzo inversor en áreas como limpieza, "con menos de 1 millón para inversiones"; autobuses, con "menos de 300.000 euros, insuficientes para adquirir un solo vehículo nuevo"; Vivienda, pues señalan que "todo el presupuesto se destina a obra nueva, sin reforzar el parque público de alquiler ni la compra de viviendas para ampliarlo"; servicios sociales, donde cifran el incremento del 1,9 por ciento "no supone más recursos reales, solo cubre la subida salarial del personal".

Por último, Anguita ha reprochado también la forma en la que el equipo de gobierno ha tramitado las cuentas municipales, pues entiende que "todo está hecho de forma atropellada y en el último minuto, intentando que el debate pase sin pena ni gloria y que la ciudadanía no se entere de lo que está ocurriendo".

"Valladolid merece mucho más y merece, sobre todo, una gestión a la altura de su ciudadanía", ha apostillado.