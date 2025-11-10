VTLP cuestiona la credibilidad de los presupuestos participativos, planteados "tarde, rápido y mal"

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra ha mostrado este lunes sus dudas sobre la "credibilidad" del nuevo proceso de presupuestos participativos presentado por el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, el cual considera que se ha elaborado "tarde tras tres años de parálisis", "rápido y mal".

En un comunicado recogido por Europa Press, la portavoz del Grupo Municipal de VTLP, Rocío Anguita, ha criticado además que "más de la mitad de las actuaciones aprobadas en 2023 siguen sin ejecutarse".

Valladolid Toma la Palabra considera que en el nuevo proceso hay "falta de planificación", "escasa credibilidad" y apresuramiento en la forma de anunciarlo.

"Este proceso arranca con un periodo de propuestas que coincide con las Navidades y un calendario de votaciones que se extiende hasta el 15 de julio de 2026", ha detallado Anguita, que ha añadido que el equipo de Gobierno ha planteado que las actuaciones comenzarían a ejecutarse en 2027 y finalizarían en 2028.

"Es decir, se pasan toda la legislatura sin impulsar ningún proceso de presupuestos participativos, bloquean la ejecución del último aprobado y ahora prometen continuar en 2027 y 2028, cuando ni siquiera saben si seguirán en el gobierno", ha reprochado.

Por ello, Anguita ha llegado a la conclusión de que el actual equipo de Gobierno formado por PP y Vox "se quitan el problema de encima".

La portavoz ha recordado que el gobierno municipal ha anunciado medio millón de euros más para los presupuestos participativos, pero ha advertido "de que esta promesa tiene que concretarse en los presupuestos municipales, y no tenemos claro que vaya a suceder".

"Ya en los presupuestos de 2023 se aprobaron actuaciones en las diez zonas de la ciudad y muchas siguen todavía sin ejecutarse. Más de la mitad de los proyectos de 2023 están pendientes. ¿Cómo pretenden ahora convencer a la ciudadanía de que participe y de que, esta vez, van en serio?", ha cuestionado Anguita.

En opinión de la plataforma ciudadana de izquierdas "solo busca aparentar que ha hecho algo en materia de participación ciudadana tras tres años de parálisis" y han encontrado la forma de "salir del paso con un proyecto en el que nunca han creído" por lo que les ha costado trabajo ponerlo en marcha y lo hacen "sin convicción ni garantías".

"Este tipo de procesos solo tienen sentido si se hacen con tiempos adecuados, transparencia y compromiso real con la participación ciudadana, algo que, a su juicio, no está ocurriendo con el actual gobierno de PP y Vox", ha determinado.

"Los presupuestos participativos deberían servir para fortalecer la democracia local, no para tapar la falta de proyecto político", ha concluido Anguita.