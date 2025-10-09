VTLP denuncia la "parálisis total" en la integración ferroviaria y reclama "diálogo real y soluciones"

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en el Ayuntamiento, Rocío Anguita, ha criticado las declaraciones del alcalde tras la reunión de la Mesa del Soterramiento, en las que pedía "diálogo", y ha recordado que Carnero lleva "dos años y medio sentado en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad sin haber promovido ningún avance real".

"No sabemos a qué diálogo se refiere el alcalde. Lleva dos años y medio en la Sociedad Alta Velocidad, tiempo en el que los demás grupos hemos hecho propuestas concretas al Ayuntamiento y al Ministerio para evitar la parálisis de la ciudad. Y sin embargo, hoy estamos en un punto de bloqueo total", ha señalado Anguita en declaraciones recogidas en un comunicado.

La portavoz de VTLP ha denunciado la "inacción" del alcalde que ha provocado una "parálisis total" en el desarrollo urbano y ferroviario de Valladolid, con consecuencias económicas y sociales "muy graves". "Hemos perdido más de 50 millones de euros en inversiones previstas desde otras administraciones y estamos ante una deuda que no sabemos cómo se va a pagar. Valladolid deja de avanzar, y eso es responsabilidad directa del alcalde y su equipo", ha remarcado.

Anguita ha recordado que su grupo ha presentado propuestas concretas tanto al Ayuntamiento como al Ministerio para "desbloquear" los pasos de Ariza y resolver los "problemas de movilidad" en zonas como Daniel del Olmo o Arco de Ladrillo, pero el equipo de gobierno ha desoído cualquier intento de acuerdo.

Anguita considera que esta situación "tan grave" debe ser "un punto de inflexión". "El alcalde Carnero debe replantearse su posición y volver a pensar en cómo mantener viva la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y seguir adelante con la integración ferroviaria", ha añadido.

Valladolid Toma la Palabra advierte de que la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad tendría consecuencias "durísimas" para el urbanismo, las finanzas municipales y el futuro de la ciudad, además de abrir un "incierto proceso judicial".

"No sabemos cómo van a quedar los terrenos, ni quién tiene los derechos sobre ellos. Todo irá a un juzgado mercantil que decidirá cómo se reparten los bienes y la deuda. Es falso que esos terrenos vayan a solventar la deuda: estamos en una situación económica muy compleja para el Ayuntamiento", ha explicado Anguita.

Además, ha recordado que la nueva Ley de Sostenibilidad Financiera, aprobada recientemente en el Congreso, limita la financiación estatal de los soterramientos al 25 por ciento, lo que hace "inviable" cualquier proyecto de este tipo sin una aportación masiva del Ayuntamiento y la Junta. "¿Tiene el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta dinero para asumir el 75 por ciento de una obra que ya supera los 1.500 millones de euros? Claramente no. Bajemos a la tierra y demos soluciones reales a Valladolid", ha subrayado la portavoz.

OPORTUNIDAD

Pese al contexto de bloqueo, Anguita ha insistido en que Valladolid vive una "oportunidad histórica" de transformación urbana y económica a través del desarrollo ferroviario, y ha pedido al equipo de gobierno que "deje de mirar hacia atrás y se centre en aprovecharla".

"Necesitamos una nueva estación. No se trata de gustos, se trata de futuro. Será una obra compleja y con molestias, como todas, pero nos convertiría en la tercera ciudad ferroviaria del país y abriría una ventana de oportunidades enorme para atraer empleo y empresas", ha defendido.