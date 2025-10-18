VTLP lamenta que 160 personas mayores se han quedado sin plaza en los Centros de Vida Activa del Ayuntamiento

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha alertado de la "grave falta de plazas" en los Centros de Vida Activa del Ayuntamiento de Valladolid que en este curso han dejado a 160 personas mayores sin poder participar en ninguna actividad.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha explicado que esta carencia pone de manifiesto la "necesidad urgente" de reforzar la política municipal sobre mayores y ampliar de forma contundente la red y la programación de los centros de vida activa.

Anguita ha lamentado que 160 personas mayores no han conseguido ni una sola plaza para hacer actividades a lo largo de todo el curso en los centros de vida activa que tiene abierto el Ayuntamiento.

De esas 160 personas, ha detallado, 60 pertenecen al centro de Huerta del Rey y otras 60 a la zona este, lo que evidencia un "problema estructural y generalizado", razón por la que ha instado al Consistorio a actuar con decisión para garantizar que todas las personas mayores que deseen participar en actividades puedan hacerlo.

"Creemos que hay que reforzar los centros de vida activa y que no podemos permitirnos que ni una sola persona mayor se quede en casa sin hacer actividades. Hablar de envejecimiento activo no puede quedarse en un eslogan: debe traducirse en recursos, espacios y programas accesibles para todas", ha concluido.