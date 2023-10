VTLP mantiene su oposición a la eliminación de carriles bici, bus y taxi defendiendo los avances en Movilidad Sostenible

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Valladolid Toma la Palabra Jonathan Racionero mantiene su defensa de los carriles bici, bus y taxi que el Gobierno municipal de PP y Vox "quiere eliminar mediante la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible" que se aprobó la pasada legislatura.

"Una modificación que pretenden llevar desoyendo todos los posicionamientos razonados en contra, ya que en el período de alegaciones se recibieron 97 alegaciones que han sido rechazadas, que se suman a las 1.300 aportaciones durante el periodo de consulta pública", señala la formación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

"Se han denegado todas las alegaciones presentadas salvo el requerimiento del informe de impacto de género. Un informe que solo dice que no tiene datos para desarrollar el mismo y que, siempre y cuando se implementen otras medidas alternativas que favorezcan la perspectiva de género, todo irá bien", asegura Racionero.

Como recuerda, todos los informes existentes a niveles nacional e internacional hablan de que las mujeres presentan patrones de movilidad más complejos, puesto que incluyen más intermodalidad y, en particular, uso de más transporte público y a pie, por lo que "devolver los espacios al transporte privado y empeorar el servicio público, no beneficia a nadie, pero especialmente, mucho menos a mujeres, personas mayores, niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables".

En cambio, el actual Gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad, propone sustituir el carril bici de Isabel la Católica por otro de carácter recreativo que "no cumple con el objetivo de favorecer la movilidad real por la ciudad", además de la ampliación del puente de Poniente.

Ambos proyectos con un presupuesto por encima de los siete millones de euros y que, augura, "no contarán con fondos europeos por sus características". En palabras del concejal Jonathan Racionero: "Porque aleguen lo que aleguen, jamás servirán para sustituir lo que ya existe, ya se escuchó claramente en el Consejo de Movilidad, lo han alegado recientemente los colectivos sociales y lo han manifestado estos meses de atrás: estos cambios no son buenos y no son necesarios, han salido a las calles, han presentado quejas, sugerencias y alegaciones, pero no escuchan".

El concejal echa en falta, además, el informe de Auvasa, "importante y necesario" ya que es uno de los principales implicados en este tema. "Sin embargo, para el actual equipo de gobierno, solo es un operador más y por lo tanto su informe no lo ven necesario", ha añadido.

"Frente a estos planes en contra de los avances en movilidad ciclista de PP y Vox, los datos que expone el edil de VTLP hablan de un incremento notable en el uso de la bicicleta en la ciudad, especialmente desde la introducción de Biki en el primer trimestre de 2023, con más de 2.000 usos diarios de este sistema en el mes de septiembre", añade.

También afectarán "muy negativamente" a la velocidad comercial de Auvasa, cuyos datos estiman en aproximadamente 18 millones de viajeros anuales, 94.000 diarios, y que siguen aumentando cada año. Además, destaca el incremento de un 33 por ciento en el servicio BUHO, continúa la información.

Racionero ha recordado, además, que el argumento de que las políticas del nuevo equipo de Gobierno buscan equilibrar el viario y la eliminación de ciertos atascos, "es falso". "Este fenómeno ya está estudiado, tienen varios nombres, pero la conclusión es la misma, si creas más accesos, se induce a una demanda de forma artificial, por lo que al final las personas que ya habían optado por cambiar su rutina o bien por otro modo de moverse por la ciudad, acabará por volver a modificar sus rutinas, generando nuevos atascos", ha añadido.

"Toda la argumentación es contraria a su propósito de modificar esta ordenanza. Lo saben, pero les da igual, ayer lo decían en el Consejo de Movilidad, no había ni una sola alegación que argumentara en su favor. Quizás sea que no la haya", finaliza el actual concejal de VTLP.