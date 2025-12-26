VTLP pedirá en el pleno ayudas para todos los comercios afectados por obras prolongadas, no solo en Gamazo

Obras en una calle de la ciudad. - VTLP

VALLADOLID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) pedirá en el Pleno que se celebra el próximo lunes, 29 de diciembre, una moción para crear una línea de subvenciones que compense las pérdidas sufridas por negocios de toda la ciudad tras meses de calles levantadas por obras, como se ha anunciado para la calle Gamazo.

La iniciativa, ha explicado la portavoz, Rocío Anguita, "busca ampliar el foco más allá de la calle Gamazo y dar respuesta a una situación que se ha repetido en numerosos barrios de Valladolid".

Anguita ha explicado que Valladolid Toma la Palabra "presenta esta moción para ayudar y apoyar a todos los comercios y negocios que han estado en calles en obras durante meses y meses en nuestra ciudad".

En este sentido, ha recordado que el equipo de gobierno y el alcalde anunciaron una línea de subvención específica para los comercios de Gamazo, pero considera que la medida se queda corta.

"Creemos que no es suficiente. Todos los comercios y todos los negocios que han estado en calles donde las obras se han prolongado durante más de tres meses y que pueden demostrar que su actividad ha bajado o se ha visto negativamente impactada, necesitan apoyo", ha subrayado Anguita.

La propuesta de Valladolid Toma la Palabra pasa por la creación de una línea de subvenciones de carácter general, basada en un estudio previo que identifique en qué calles se han realizado obras y durante cuánto tiempo.

A partir de ese análisis, los comercios y negocios afectados podrían solicitar estas ayudas para paliar, al menos en parte, las pérdidas sufridas.

"Estamos hablando de pequeños apoyos económicos que ayuden a compensar una merma real en la actividad, provocada por obras que durante meses han dificultado el paso de la ciudadanía o directamente lo han impedido", ha señalado la portavoz de VTLP.

"No se trata solo de Gamazo, estas ayudas tienen que llegar a todos los comercios y negocios de todas las calles que han estado en obras en estas condiciones".

Valladolid Toma la Palabra insisten en que el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad y acompañar a un tejido comercial que consideran "clave para la vida de los barrios y la economía local, especialmente cuando las decisiones municipales tienen un impacto directo en su día a día".