VTLP pide a Carnero un compromiso firme con la salud mental y la prevención del suicidio.

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ha recordado la gravedad de esta realidad en Castilla y León, donde el pasado año 620 personas perdieron la vida por este motivo, y por ello ha pedido al equipo de gobierno un compromiso fime con la salud mental y la prevención.

Y es que Anguita entiende que este problema debe ser abordado también desde el ámbito municipal: "No podemos pasar de puntillas ante un problema que afecta especialmente a los y las jóvenes de nuestra ciudad, con episodios graves de salud mental que terminan en autolesiones y, en demasiados casos, en suicidio. Es urgente que el Ayuntamiento se implique de manera decidida".

Desde el inicio de la legislatura, Valladolid Toma la Palabra recuerda que ha impulsado medidas en este ámbito, como la puesta en marcha de un servicio de orientación en los centros jóvenes Norte y Sur. Además, el grupo municipal ha propuesto la elaboración de un plan de salud mental en colaboración con las organizaciones sanitarias y sociales que trabajan en esta materia.

Para Anguita, "es necesario seguir ahondando en estas políticas, sensibilizar a toda la sociedad y garantizar que todas las administraciones trabajen activamente y de manera conjunta para ofrecer asesoramiento, apoyo y recursos frente al grave problema del suicidio y de los problemas de salud mental en la sociedad".