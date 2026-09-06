VTLP pide cerrar el centro al tráfico durante las Fiestas de Valladolid para reducir la contaminación

Corte de tráfico en Valladolid. - VTLP

VALLADOLID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha propuesto que durante las Fiestas de Valladolid el centro de la ciudad y las zonas donde se instalen casetas o se desarrollen actividades "permanezcan cerrados al tráfico rodado", medida que únicamente permitiría, "durante un breve periodo de la mañana, las labores de suministro y carga y descarga".

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha expresado que cerrar el acceso a vehículos contribuiría a reducir la contaminación en unos días en los que Valladolid afronta "previsiblemente" nuevas situaciones de mala calidad del aire.

En este sentido, considera que la propuesta haría que vecinos y visitantes pudieran disfrutar de las fiestas "mucho más tranquilos", al eliminar el tráfico de las zonas con mayor concentración de actividades y personas, según ha trasladado el partido a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Para la portavoz de VTLP, esta medida tendría además un efecto positivo ya que "promovería una mayor convivencia, un mayor disfrute de las fiestas y además permitiría visualizar cómo se puede utilizar toda la zona del centro de forma peatonal y de forma mucho más amable para la ciudadanía".

En esta línea, Anguita ha recordado que Valladolid afronta un escenario climático cada vez más "complicado", con temperaturas elevadas que agravan los episodios de contaminación por ozono.

"Llevamos el año más caluroso de todos los que hemos conocido en Valladolid a consecuencia del cambio climático y esta situación es muy posible que se mantenga. Necesitamos que el equipo de gobierno actúe en estas condiciones climáticas que son las que vamos a seguir teniendo", ha afirmado la portavoz de VTLP.

Frente a esta situación, VTLP ha reclamado que el Ayuntamiento "adopte medidas estructurales" para evitar que la capital de la provincia active alertas de contaminación, "una detrás de otra", por la calidad del aire.

Por ello, desde le partido municipal han considerado que la medida "más importante" y "única forma" de proteger la salud de los vallisoletanos es "el cierre del tráfico rodado y la peatonalización de una mayor parte de la ciudad".