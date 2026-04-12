VTLP pide explicaciones por la desaparición del Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT

Imagen de archivo de un ciclista de montaña durante el desarrollo de una prueba del Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT - VTLP

VALLADOLID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha pedido explicaciones a la Concejalía de Deportes por la desaparición del Campeonato de Ciclismo Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT, una prueba deportiva "consolidada" en la ciudad y considerada "uno de los mejores circuitos" de España al contar con la participación de más de 1.000 corredores.

A este respecto, la portavoz, Rocío Anguita, ha lamentado que la capital vallisoletana "deje escapar" una competición que el anterior equipo de gobierno, formado por VTLP y PSOE, "impulsó para su consolidación y puntuación a nivel nacional".

VLTP ha reclamado estas explicaciones tras conocerse que la prueba "dejará de celebrarse en Valladolid" porque la federación plantea ahora un "formato de dos días de competición", lo que "incrementa los costes de organización".

Según ha señalado Anguita, este evento constituye "otra prueba deportiva más que se pierde" en la capital del Pisuerga a pesar de tratarse de un campeonato que "situaba al municipio dentro del calendario nacional del ciclismo de montaña".

De este modo, la portavoz preguntará en la Comisión Municipal del próximo miércoles qué gestiones ha realizado la Concejalía de Deportes para el mantenimiento de la cita y cuál sería el coste real de dicha continuidad.

Anguita también ha criticado la política deportiva del actual equipo de gobierno, ya que, bajo su criterio, el Ayuntamiento destina "importantes partidas presupuestarias" a eventos "fuera de Valladolid" mientras "desaparece una competición que atraía a visitantes de toda España".