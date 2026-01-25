VTLP preguntará en el Pleno por la filtración en la oposición de Policía Municipal

Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Municipal en la Plaza Mayor de Valladolid. - VTLP

VALLADOLID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, llevará al Pleno de este lunes, 26 de enero, una pregunta sobre la filtración de uno de los ejercicios en la oposición de Policía Municipal cuando el proceso selectivo estaba en marcha.

La portavoz ha señalado que "este tipo de actitudes no pueden dejarse pasar" y ha subrayado que lo ocurrido "no es un buen ejemplo de cómo debe funcionar el Ayuntamiento de Valladolid" ni de "cómo deben desarrollarse las convocatorias de empleo público", que deben ser "transparentes y estar libres de cualquier duda".

En este sentido, ha precisado que VLTP quiere saber si "se ha abierto expediente al miembro del tribunal" que realizó la filtración y qué medidas va a tomar la Concejalía de Hacienda y Personal para evitar que este tipo de actuaciones se vuelvan a producir.

La portavoz ha advertido que "el buen nombre del Ayuntamiento de Valladolid y de la Policía Municipal están en entredicho" y ha abogado por tomar decisiones "claras y contundentes" para "mandar un mensaje alto y claro a la ciudadaní"a.

Anguita ha afirmado que es "imprescindible" garantizar que los procesos de selección de personal en el Ayuntamiento sean "públicos, limpios y transparentes", y que cualquier irregularidad tenga consecuencias porque "la confianza de la ciudadanía en las instituciones se construye asegurando el acceso al empleo público bajo el marco de todas las garantías legales".