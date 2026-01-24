VTLP preguntará en el Pleno por la legalidad y las sanciones de la obligación de prendas reflectantes a ciclistas

Fotografía de Cristina Colino en la Plaza de fuente Dorada de Valladolid. - VALLADOLID TOMA LA PALABRA

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) preguntará en el Pleno de este lunes, día 26 de enero, por la base legal, las sanciones y el impacto de la obligación de prendas reflectantes en el uso de la bicicleta y del servicio de alquiler BIKI.

La concejala de la formación Cristina Colino llevará a la sesión plenaria municipal una pregunta para solicitar aclaraciones al equipo de gobierno sobre la aplicación de la normativa de movilidad que obliga a las personas que circulan en bicicleta por vías urbanas a portar elementos luminosos o reflectantes.

Colino ha señalado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que en la próxima sesión plenaria van a presentar una cuestión relacionada con la ordenanza municipal de ciclos, que obliga a los ciclistas a llevar una prenda reflectante, en teoría para su mejor visibilidad, especialmente en horario nocturno o en condiciones meteorológicas adversas.

En este sentido, ha indicado que esta normativa tiene que estar supeditada a la normativa nacional y no puede exigir más de lo que ya establece la legislación superior.

La edil se ha centrado en el impacto que esta normativa puede tener sobre el sistema público de bicicletas. "Nos preguntamos qué ocurre cuando quieres utilizar BIKI y no tienes ese chaleco reflectante o esa prenda reflectante, que supone un riesgo claro para que su uso siga en avance", ha expresado.

Por todo ello, ha incidido en que la seguridad vial debe abordarse desde la "coherencia normativa, la información y la sensibilización y no mediante medidas que dificulten el acceso a la bicicleta como herramienta clave para una movilidad urbana más saludable y sostenible".