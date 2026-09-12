VTLP preguntará en el pleno del lunes por la tala de 97 árboles maduros en la calle Atenas - VTLP

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) preguntará este lunes en el Pleno del Ayuntamiento por el proyecto de reparación de la Urbanización Santa Ana, en la calle Atenas, que contempla la tala de 97 árboles maduros de gran porte.

La formación quiere conocer qué alternativas técnicas se han estudiado para solucionar el levantamiento de las aceras provocado por las raíces del arbolado sin necesidad de eliminar los ejemplares existentes y por qué, en su caso, han sido descartadas.

La concejala de VTLP Cristina Colino ha lamentado que "una vez más haya que preguntar por qué se opta por talar antes de agotar otras opciones", al tiempo que ha señalado que "el problema de las aceras es real y hay que resolverlo para los vecinos del barrio, pero eso no significa que la única salida sea acabar con el arbolado".

El proyecto, publicado el pasado 17 de agosto, cuenta con un presupuesto cercano a los dos millones de euros y contempla la tala y posterior "reposición" de los 97 árboles con ejemplares de menor porte, una actuación cuyo coste específico asciende a unos 45.000 euros dentro del presupuesto de la obra.

Para VTLP, antes de optar por una solución que pasa por la deforestación es necesario conocer si se ha realizado una comparativa técnica y económica con otras alternativas que permitan conservar el arbolado.