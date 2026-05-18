VTLP presenta cinco resoluciones derivadas del debate sobre el estado de la ciudad para "poner fin a la parálisis"

Las concejales de VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Colino y Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra ha presentado este lunes las cinco propuestas de resolución que defenderá en el próximo Pleno, el lunes 25 de mayo, y que se plantean en consonancia con el debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado el pasado 11 de mayo, y entre las cuales incluye la pretensión de recuperar el convenio para la integración ferroviaria, que fue denunciado el pasado mes de noviembre por Adif Alta Velocidad.

La portavoz del grupo, Rocío Anguita, y la concejala Cristina Colino han subrayado que con esta batería de propuestas pretenden "poner fin a la parálisis" que consideran que presenta el equipo de Gobierno formado por PP y Vox.

Las ediles de VTLP han criticado la "falta de soluciones" del actual equipo de Gobierno ante los principales problemas de la ciudad y han reivindicado un proyecto "más amable, más vivible, más sostenible y más igualitario" para Valladolid. "Valladolid requiere muchísimas mejoras que este equipo de Gobierno no está llevando a cabo y no está dando solución a los problemas de los vecinos", ha señalado Rocío Anguita durante la comparecencia.

"Por eso presentamos cinco propuestas fundamentales para mejorar la vida de la ciudadanía", ha subrayado.

Entre las iniciativas planteadas, Valladolid Toma la Palabra apuesta por reactivar el convenio de integración ferroviaria y recuperar actuaciones ya proyectadas y financiadas, como el paso de Pelícano con Unión.

Así, proponen al Gobierno municipal reabrir el diálogo con Adif, Renfe y la Junta de Castilla y León en el marco de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, incluida la propuesta de mejora del viaducto Daniel del Olmo entre las actuaciones a abordar.

En materia de vivienda, la formación propone reforzar la Sociedad Pública de Vivienda para recuperar el programa municipal de alquiler y ampliar el parque público hasta alcanzar unas 700 viviendas. "Es imprescindible que el Ayuntamiento intervenga para garantizar el acceso a la vivienda y ofrecer alternativas reales a las familias y jóvenes de Valladolid", ha defendido Cristina Colino.

En el ámbito social, VTLP reclama "acabar con las largas listas de espera en la valoración de la dependencia mediante la contratación de más trabajadoras sociales y una mayor financiación por parte de la Junta de Castilla y León".

La movilidad es otro de los ejes de las resoluciones y así Valladolid Toma la Palabra plantea reforzar el transporte público y la empresa pública Auvasa, para que ésta incremente su presupuesto, renueve la flota y refuerce la plantilla para mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.

Por último, VTLP reclama "mayor transparencia en los contratos de patrocinio publicitario impulsados por el Ayuntamiento". "Necesitamos saber qué retorno tienen para Valladolid los millones de euros destinados a estos contratos y en qué benefician realmente a la ciudad", ha subrayado Anguita.

"Tenemos un proyecto claro para Valladolid", han concluido las representantes de Valladolid Toma la Palabra, "una ciudad pensada para las personas y construida desde la igualdad, la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos".