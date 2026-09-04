VTLP reclama más Puntos Violeta durante las Fiestas de Valladolid para que sean "libres de agresiones sexistas"

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra considera "insuficiente" la apuesta del Ayuntamiento de Valladolid por los Puntos Violeta durante las fiestas de este año ya que "vuelve a limitar estos recursos a dos puntos fijos en la Plaza Mayor y Las Moreras" así como un tercer punto móvil que cambia cada jornada de ubicación.

A juicio de VTLP, según señalan en un comunicado recogido por Europa Press antes de la presentación de estos puntos por parte del alcalde, Jesús Julio Carnero, la apuesta que hace el Ayuntamiento "por estos recursos de asistencia a las víctimas de agresiones sexistas y de sensibilización a toda la población es más que insuficiente".

El mantenimiento de esos dos puntos "habituales" y un recurso itinerante "no ayuda a saber dónde está ese punto en caso de necesidad ni facilita el auxilio a las posibles víctimas de violencia sexista".

Para la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, los Puntos Violeta "deben desempeñar una doble función durante las fiestas: ofrecer asistencia a las víctimas y servir como espacios visibles de prevención y sensibilización para el conjunto de la ciudadanía".

"Creemos que hay que hacer una apuesta mucho más decidida por los Puntos Violeta, no solo como puntos de asistencia, sino como puntos de sensibilización durante las fiestas", ha defendido la portavoz.

En este sentido, VTLP reclama que estos recursos estén presentes en "muchos más puntos de la ciudad, con una red más amplia de puntos fijos, una mayor difusión de sus ubicaciones y una atención adecuada".

Anguita ha incidido especialmente en la necesidad de que cuenten con "asistencia psicológica para poder ofrecer una respuesta especializada a las mujeres que puedan sufrir una agresión".

Poco después, en la presentación de la campaña 'Valladolid, libre de Agresiones Sexistas', el alcalde ha informado de que el Punto Violeta ubicado en Las Moreras contará con asistencia psicológica operativa desde el viernes 4 hasta el sábado 12.