VTLP reclama un Plan de Vivienda Municipal y plantea impulsar la oferta pública en régimen de alquiler social.

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra ha reclamado al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital un Plan de Vivienda Municipal y en este sentido, entre las distintas propuestas formuladas, aboga por impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler social.

La propuesta de VTLP se produce "ante la sorpresa de comprobar que el equipo de gobierno no ha partido de ningún texto ni propuesta concreta", según ha señalado Cristina Colino, concejala de dicha formación, en referencia al hecho de que el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, plantee un proceso de creación de la nueva reglamentación "sin haber compartido ni una sola idea propia después de más de dos años al frente de la concejalía".

Desde VTLP, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha remarcado que las propuestas presentadas "son fruto de más de una década de trabajo y experiencia en materia de vivienda social".

Cristina Colino ha recordado que este modelo comenzó con Manuel Saravia al frente de Urbanismo, "siempre con la mirada puesta en crear vivienda social y en impulsar políticas públicas que favorecen el acceso, la seguridad y la solidaridad". "El compromiso de Valladolid Toma la Palabra es claro: una política de vivienda pública y acogedora, pensada para todas las personas de Valladolid", ha subrayado Colino.

Entre las propuestas concretas presentadas por VTLP se encuentran el impulso de vivienda pública en régimen de alquiler social, la rehabilitación de viviendas vacías para su incorporación al parque público y el desarrollo de herramientas municipales que favorezcan la transparencia y la participación ciudadana en materia de vivienda.

Con este paquete de medidas, VTLP reitera su apuesta por una política de vivienda pública, segura y accesible, orientada a responder a las necesidades reales de la ciudadanía y a fortalecer el papel del Ayuntamiento como garante del derecho a la vivienda.