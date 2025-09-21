VTLP reclama "soluciones reales" para Arco de Ladrillo tras una reforma de dos millones que deja a vecinos sin paso

Archivo - Estado actual de la margen de los pares del paseo del Arco de Ladrillo, en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra ha reclamado "soluciones reales" para el Arco de Ladrillo tras una reforma de dos millones que ha dejado a los vecinos sin paso después de que el Ayuntamiento haya procedido a vallar toda la zona inferior del viaducto.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha expresado su "asombro" por esta situación tras una reforma "peligrosa y mal planificada", lo que "revela la inseguridad y mala planificación de la intervención" por parte del Consistorio.

"Creemos que es porque es un espacio que sigue siendo peligroso para las personas pero el Ayuntamiento en vez de reconocer que ha hecho una chapuza de reforma se dedica a vallar el espacio", ha lamentado.

En la misma lónea, la portavoz ha calificado la actuación de "desastre" para el barrio y para la movilidad peatonal: "Ahora no hay paso para las personas por debajo del viaducto de Arco de Ladrillo. Un desastre para los vecinos, un desastre de intervención que no permite la movilidad del vecindario".