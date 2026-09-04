VTLP, sobre la sentencia del director de Coordinación: "Esta es la marca de la casa del PP en estos momentos"

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, considera que la sentencia conocida hoy por el Tribunal de Contencioso-Administrativo 4 de Valladolid sobre el director de Coordinación de Políticas Públicas del Ayuntamiento de Valladolid es "marca de la casa del PP en estos momentos".

El fallo ha anulado la decisión del alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, de no admitir en el Pleno el debate de dos mociones relativas al cargo de director de Coordinación de Políticas Públicas, dependiente de la Alcaldía.

"Esta es la marca de la casa del PP en estos momentos. No promover el debate público, obstaculizar que la oposición hagamos nuestro trabajo y torpedear cualquier debate público si se producen los términos en los que a él o ellos entienden que no le conviene", ha añadido en declaraciones remitidas a Europa Press.

La edil entiende que el Consistorio debe ser una institución "transparente" donde los grupos políticos puedan expresar "libremente" su opinión y posicionamiento "sobre cualquier asunto municipal".

De ahí que rechace la "censura" que, a su juicio, promueve el PP y que refleja la falta de creencia "en la democracia". "Creemos que es el momento de frenar y de retomar los procesos democráticos, retomar las formas de la democracia que dicen que en un pleno municipal cualquier grupo político puede llevar a debate los asuntos municipales que crea convenientes. Y no hay ningún menoscabo, ni ningún insulto en llamar al alcalde B, como toda la ciudad lo conoce, a un cargo de libre designación que ellos pusieron encima de la mesa con unas funciones que eran ilegales", ha finalizado.