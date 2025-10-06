VTLP ve "opacidad" en la Fundación Municipal de Cultura por "ocultar" información sobre la gestión del gerente

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ve "opacidad" y "un grave retroceso en transparencia y en rendición de cuentas" en la Fundación Municipal de Cultura (FMC) al "oculta" información sobre la gestión del gerente, José Ignacio de Uribe Ladrón de Cegama, nombrado el pasado mes de junio.

Según ha advertido VTLP en un comunicado recogido por Europa Press, desde julio de 2025 "la web de la FMC ha dejado de incluir los decretos de ejecución, donde se podían consultar todos los contratos y resoluciones realizadas por este ente".

En este sentido, ha recordado que esta información, de carácter público, siempre ha estado disponible durante los sucesivos mandatos de distintos equipos de gobierno, incluido el de la actual concejala de Cultura, Irene Carvajal, aunque con el anterior gerente.

Así, ha incidido, ha sido desde el verano cuando "ha dejado de publicarse para el público en general" esta información, que "tampoco está accesible para los consejeros con voz y voto en el Consejo Rector", lo que "impide hacer un seguimiento adecuado de la acción de gobierno y vulnera el principio de rendición de cuentas".

"Es una mala práctica que conduce a la opacidad y a la ocultación", ha aseverado VTLP, para recordar que la Fundación Municipal de Cultura gestiona equipamientos estratégicos para la ciudad como el Teatro Calderón, el LAVA, el Museo Patio Herreriano o el Museo de la Ciencia.

La portavoz del grupo municipal, Rocío Anguita, exigirá que se publiquen de nuevo los decretos, tanto en la web como para los consejeros. "No podemos consentir que se oculte información sobre la gestión de la Fundación Municipal de Cultura", ha apostillado, para defender que "la transparencia debe ser un principio irrenunciable en la gestión pública".