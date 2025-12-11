El vuelco de un camión obliga a cortar la A-62 a su paso por Salamanca

SALAMANCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión registrado en el kilómetro 244 de la autovía A-62, a su paso por Salamanca, sentido Valladolid, ha obligado a cortar todos los carriles de la vía, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 14.16 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba del accidente en el que había resultado herido el conductor del vehículo.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso a la Policía Local de Salamanca, a Tráfico, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, si bien el conductor no ha precisado de la intervención de los bomberos para salir del camión.