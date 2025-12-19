Vueling extiende a verano los vuelos entre Valladolid y Barcelona, aunque con sólo una frecuencia semanal

Vueling lanza nuevas rutas a Nador y Fez (Marruecos) desde Barcelona. - VUELING

La compañía aérea Vueling ha anunciado que extenderá al próximo periodo de verano la ruta Valladolid-Barcelona que había empezado a operar esta temporada de invierno, aunque pasará de contar con tres frecuencias semanales a sólo una.

La aerolínea perteneciente al grupo IAG amplía su programación de verano 2026 con 13 nuevas rutas y la extensión de seis conexiones de invierno desde distintos aeropuertos de España, reforzando la conectividad nacional e internacional.

Entre ellas se incluyen cuatro rutas de invierno desde Barcelona que estarán por primera vez disponibles durante toda la temporada de verano y entre las que se incluye la que une los aeropuertos de El Prat y Valladolid desde finales del pasado mes de octubre.

Esta conexión continuará en la temporada de verano, entre finales de marzo y finales de octubre de 2026, aunque pasará de los tres vuelos semanales entre Valladolid y Barcelona anunciados hace unos meses a sólo una frecuencia a la semana, los sábados, según figura actualmente en la disponibilidad de vuelos en la página web de Vueling.