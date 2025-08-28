La vuelta al cole en CyL supondrá en colegios públicos un gasto medio de 830 euros, un 1,84% más que el curso anterior

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vuelta al cole en este nuevo curso 2025/2026 supondrá un gasto medio de 830 euros en los colegios públicos de la Comunidad, un 1,84 por ciento más respecto al gasto del año anterior según el informe de la Unión de Consumidores de Castilla y León.

Este dato contrasta con el gasto medio en un colegio privado, que será de 2.335 euros, con un incremento del 1,72 por ciento (que incluye la primera mensualidad), mientras que en el caso de un colegio concertado la cifra se sitúa en los 1.480 euros y se incrementa un 1,02 por ciento.

De esta manera, los datos presentan un gasto medio entre los tres tipos de centro escolar de 1.548 euros, lo que supone una nueva subida media del 1,53 por ciento comparado con el curso 2024/2025, cuyo principal origen se encuentra en el incremento en el gasto de los libros de texto.

Así lo refleja el informe realizado por esta organización recogido por Europa Press, en el que se ha tenido en cuenta el coste total de la vuelta al colegio en la enseñanza obligatoria para los tres tipos de colegios que existen (privado, concertado y público) y donde se ha tenido en cuenta el uniforme, los libros de texto, los cuadernos de trabajo, otro material escolar, el comedor, el transporte escolar y la matrícula.

Además, el gasto entre todos estos elementos no incluye otros como actividades extraescolares, material de apoyo o cuotas de las de las Asociaciones de padres (Ampas).

LIBROS DE TEXTO

La Unión de Consumidores ha incidido en que el precio medio de los libros de texto ha experimentado una "nueva subida" que para este curso está en los 335 euros de media con un incremento del 1,51 por ciento, además de que depende del curso en el que los alumnos estén matriculados y de la posibilidad de optar a las ayudas de las administraciones, al programa Releo Plus e incluso reutilizar los libros de hermanos mayores o de otros familiares.

A esta cantidad se debe sumar el del resto del material escolar que va desde los 110 euros a los 160 euros, según el centro al que se acuda y sin tener en cuenta el equipamiento deportivo, que se adquiere por un valor menor a través de la compra online.

Asimismo, la UCE CyL ha aconsejado que para disminuir el gasto, se debe "revisar el material del año anterior para aprovechar todo lo que se pueda" ya que consideran que "no es necesario estrenar mochila y estuche cada curso", un gasto que se puede "disparar" por el uso de las nuevas tecnologías.

En el caso de los libros de texto, ha recordado que existe el Programa de gratuidad de libros de texto Releo Plus 2025/2026, el cual la organización ha aconsejado informarse en los ayuntamientos sobre la posibilidad de la existencia de estas ayudas, al igual que ha demandado "la implantación total de la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria gratuita en la Comunidad".

UNIFORMES, COMEDOR Y TRANSPORTE

En cuanto a los uniformes, el gasto "se encarece de manera importante", aunque se trata de la partida "más fuerte" con un gasto medio de unos 350 euros en los colegios privados, cercano al 15 por ciento del desembolso total en este tipo de colegios, así como en los concertados, donde con una media de 330 euros supone más de un 22,30 por ciento de la cifra total.

En cuanto los gastos en comedor, un servicio utilizado cada vez en mayor medida para poder conciliar el horario escolar de los menores con el horario de trabajo de los padres, en los colegios públicos de la Comunidad tendrán un precio medio de 170 euros comparado con los 225 euros y 200 euros de los privados y concertados respectivamente.

Por último, el transporte escolar tendría un coste de 195 euros para los centros privados frente a los 175 euros que costaría en un colegio concertado.