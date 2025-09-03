La Vuelta en Valladolid: estos son los cortes de tráfico los días 10 y 11 de septiembre

Mapa de los cortes de tráfico previstos con motivo de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La contrarreloj de La Vuelta Ciclista a España que se celebrará en Valladolid el próximo 11 de septiembre provocará cortes de tráfico que se iniciarán el día anterior en algunas zonas y el día en que se dispute la etapa de todo el recorrido desde las 11.00 horas.

La Vuelta ha diseñado un recorrido de 27,2 kilómetros para la contrarreloj individual de Valladolid con un trazado muy similar al de la edición del 2023, aunque toca más el "corazón de la ciudad", han inforamdo a Europa Press fuentes municipales, que han destacado que la etapa se disputará el próximo 11 de septiembre y podría ser "clave" de cara a la clasificación general ya que se disputa en los tres últimos días de la carrera y con la ascensión a la 'Bola del Mundo' (Navacerrada) en la penúltima etapa como opciones para dilucidar el ganador del maillot rojo.

El primero corredor partirá a las 14.12 horas desde la emblemática Plaza de San Pablo y culminará en torno a las 17.30 horas en el Paseo de Zorrilla, a la altura de la calle San Ildefonso.

La etapa se desarrolla en su totalidad dentro del término municipal y atravesará puntos como la plaza de la Universidad, el Puente de Isabel la Católica, el Paseo del Hospital Militar o la Cañada Real, regresando hacia el centro por amplias avenidas como el Paseo de Zorrilla.

El recorrido permitirá un seguimiento fluido por parte del público. No obstante, la extensión y el paso por diversas vías obligarán a cortes de tráfico temporales y un refuerzo de los dispositivos de seguridad y movilidad coordinados por la Policía Municipal.

En concreto, el recorrido completo parte de la Plaza de San Pablo y discurre por Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Universidad, López Gómez, Plaza España, Claudio Moyano, Doctrinos, puente de Isabel la Católica, Avenida Miguel Ángel Blanco, Joaquín Velasco Martín, Avenida Sánchez Arjona, Padre José Acosta y Mieses hasta Avenida de los Cerros.

Allí los ciclistas harán un giro de 180 grados y volverán por Mieses, Padre José Acosta (carriles sentido contrario), Avenida Mundial 82, Avenida Real Valladolid (carriles sentido contrario), Profesor Adolfo Miaja, Padre Llanos, Hernando de Acuña (carriles sentido contario), Profesor Adolfo Miaja, Monasterio San Lorenzo del Escorial, Padre José Acosta, Avenida Sánchez Arjona, Puente de Adolfo Suarez, Avenida Hospital Militar, Paseo Zorrilla, Carretera de Rueda, Miguel Delibes, Cañada Real, Camino Talleres del Pinar, Carretera de Rueda (dirección centro ciudad) y Paseo Zorrilla hasta Meta, situada a la altura de Caballería.

CORTES DE TRÁFICO

Los cortes de tráfico, según los horarios previstos por la Policía Municipal, se iniciarán el día anterior a la contrarreloj (día 10) para el montaje de la salida y la meta. En concreto, a partir de las 20.00 horas se producirán cortes en Plaza de San Pablo, calle San Quirce y alrededores; y a partir de las 23.00 horas en el Paseo Zorrilla frente a la Academia de Caballería, la calle San Ilefonso y alrededores.

El día en el que se disputa la etapa, 11 de septiembre los primeros cortes de tráfico totales serán para el montaje en la zona de salida y de la meta a las 6.00 horas, mientras que el Paseo de Isabel La Católica se cerrará a las 7.00 horas y todo el circuito se cortará al tráfico rodado a las 11.00.

Estos cierres se prolongarán hasta aproximadamente las 17.15 o las 17.30 horas, cuando se llevará a cabo una apertura progresiva del circuito, aunque se mantendrán cortadas las zonas de salida y meta hasta la finalización del desmontaje de las mismas.

La Policía Municipal ha informado de que todas las zonas previstas del recorrido deben quedar libres de vehículos y estará prohibido estacionar desde las 0.00 hasta las 20.00 horas del jueves 11, con algunas excepciones: José Cantalapiedra, entree los números 1 y 5; Francesco Scrimieri, del 4 al 10; Adolfo Miaja de la Muela entre Padre Llanos y Hernando de Acuña; Paseo de Zorrilla desde el número 163 a la calle Vega Sicilia; Cañada Real (los estacionados en los carriles de servicio) y Hospital Militar (lateral del 112), que se acotarán para evitar la salida de los vehículos al circuito.

La Policía Municipal ha recomendado no circular por las zonas afectadas durante las citadas franjas horariosa y ha recomendado, siempre que sea posible, utilizar el transporte público, tras lo que ha agradecido de antemano la colaboración.

En cuanto al transporte público, como norma general se darán todas las facilidades posibles a los conductores de autobuses urbanos para que puedan realizar los desvíos programados, siempre y cuando no afecte directamente al normal desarrollo del servicio especial, ha señalado la Policía.

En cuanto al alquiler de bicicletas de Bki, se facilitará todo lo posible las entradas en los puntos de recarga, sobre todo en Manuel Silvela, frente a Vallsur y Francesco Scrimieri.

Por suparte, los taxis tendrán permitido el acceso únicamente si tienen la parada cercana al lugar desde donde pretenden entrar, siempre que el desarrollo de la vuelta lo permita.