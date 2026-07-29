Vuelve a índice 1 el fuego en Berrocal de Huebra (Salamanca) al requerir protección de personas o bienes

Nueva declaración de IGR 1 en Berrocal de Huebra (Salamanca). - JCYL

BERROCAL DE HUEBRA (SALAMANCA), 29 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado este martes en Berrocal de Huebra (Salamanca) ha vuelto a índice de gravedad potencial (IGR) 1 este miércoles por requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

El incendio se originó a las 13.29 horas del martes, 28 de julio, se elevó a gravedad 1 a las 13.36 horas por la posibilidad de provocar leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras y se dio por estabilizado y bajó a índice de gravedad 0 a las 16.30 horas al desaparecer las causas que motivaron la declaración.

Sin embargo, a las 16.21 horas de este miércoles, 29 de julio, ha vuelto a elevarse a índice 1 porque requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

En el mismo trabajan cinco medios entre los que se encuentran un agente medioambiental o celador, una cuadrilla terrestre, dos autobombas y un bulldozer.