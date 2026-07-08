Wamba celebra la muerte en la III Escuela-Universidad Bosque, con actividades inclusivas

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa; el alcalde de Wamba, José Luis Álvarez; y la gestora cultural Alicia Álvarez, acompañados por otros organizadores. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Wamba, conocida por su gran osario, iniciará el próximo 16 de julio y hasta el próximo día 25 la III Escuela-Universidad Bosque, titulada 'Todas las muertes de una vida', con actividades inclusivas para las personas con discapacidad y neurodivergencia.

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, junto al alcalde de Wamba, José Luis Álvarez, y la gestora cultural Alicia Álvarez, ha presidido la presentación de la III edición 'Todas las muertes de una vida', en el palacio Pimentel, donde la primera ha expresado la necesidad de la iniciativa: "Todos vivimos, morimos, y solo a veces hablamos de la muerte, porque no es fácil, pero también ayuda a valorar más la vida".

El municipio, que toma como punto de partida el osario del municipio para hablar de la muerte y el cambio, abordará temas como el folklore musical, las migraciones rurales o los duelos de lugares asociados a la despoblación, programa en el que destaca la participación de la escritora Alma María Aguado.

"Por anteriores ediciones, sabemos que despierta interés, no sólo dentro, sino también fuera del municipio", ha apuntado José Luis Álvarez, al tiempo que ha puesto en valor la iniciativa popular en la que participan desde niños hasta los más mayores de la localidad, con apenas 300 habitantes.

Alicia ha explicado que el eslogan escogido en esta edición es "de lo viejo y de lo raro" porque retrata la visión del proyecto cultural y educativo ya que es "viejo, como esos wambeños que tuvieron que dejar todo atrás", y "raro", por lo diferente en las "personas señaladas".

EL PROGRAMA

La primera jornada que empezará el próximo jueves, 16 de julio, se inaugurará con 'De morires y renaceres', una mesa redonda "intergeneracional e inter-rural" sobre cómo el folclore pasó de estar vivo a desaparecer y de cómo se está reconstruyendo.

Asimismo, en la jornada inicial Wamba será el escenario de los bailes de grupos de pueblos cercanos como Castromonte, Ciguñuela, Villanubla, Torrelobatón y el propio grupo de la localidad, recuperado recientemente con el pretexto de la escuela de verano tras varios años inactivo. Se sumará al baile el grupo de dulzaineros La Charambita, del pueblo vecino de Villanubla.

En la segunda jornada, dos días después, el sábado 18 de julio, la escritora, investigadora y activista Brigitte Vasallo hará una parada en su gira estatal para presentará su último libro 'La fosa abierta: anarchivo emocional de un milagro económico', con un espacio abierto al diálogo sobre la migración y cuestiones de clase y de pueblo.

En la línea de lo viejo o antiguo, 'La vajilla antigua sin estrenar' será un taller de cerámica para personas con y sin discapacidades o diversidades, según han explicado los organizadores, en el que la integradora social wambeña Natalia Rodríguez conducirá hacia otra época para homenajear a los platos que lucían impolutos en los mueble-bares de las abuelas.

El jueves 23, Alma María Aguado, arteterapeuta y antropóloga, impartirá una charla-taller titulada 'Cuando Wamba sueña: ritos y ceremonias de un pueblo que recuerda', sobre lo onírico e imaginativo y a la vez terrenal, para rendir homenaje en común a lo desaparecido.

Por último, el sábado 25 de julio el programa cerrará con un coloquio y con Antonio El Payaso. "Es el forastero-amigo que un día apareció en Wamba, nadie sabe muy bien cuándo ni cómo, y desde entonces nunca hemos dejado de verle por nuestras fiestas", ha confesado Alicia Álvarez. El broche final lleva por título 'De lo forastero y de las resistencias y anarquías de la edad'.

Los usuarios tienen la posibilidad de inscribirse de dos formas: los vecinos, podrán hacerlo a través de la web o en el bar El Rincón de Wamba, y, los visitantes, de forma online.

El osario estará abierto a visitas durante los días del evento en su horario habitual: de martes a domingo, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas, con guía de Antonio Stolle.

La III edición de la escuela-universidad cuenta con el patrocinio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, al Ayuntamiento de Wamba, el bar El Rincón y la Constructora Gérticos de la localidad, el Centro San Juan de Dios de Valladolid, Caliza, Epokhé, Colectivo Tierra de Campos y Resistencias Cotidianas.