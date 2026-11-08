La XI Feria Presura se celebrará en octubre de 2027 en Paredes (Palencia) en torno a la cultura como dinamizadora rural

Presura 2026. - PRESURA

BURGOS 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XI Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural de 2027, Presura, se celebrará en Paredes de Nava (Palencia) del 15 al 17 de octubre, y tendrá como protagonista la cultura y su papel como elemento dinamizador, generador de oportunidades y motor de transformación del medio rural.

La cita se celebrará en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, un espacio cultural de referencia para el municipio y su entorno, que se convertirá durante tres jornadas en punto de encuentro para instituciones, profesionales, empresas, emprendedores, asociaciones, iniciativas sociales y personas comprometidas con el presente y el futuro de la España rural.

La elección de esta localidad ha llegado después del "extraordinario" balance de la X edición de PRESURA 26, celebrada este fin de semana en Burgos, donde más de 6.000 personas han pasado por la Estación de la Ciencia y la Tecnología durante los días de feria, según ha informado la Fundación Oxígeno en un comunicado recogido por Europa Press.

Paredes de Nava será la siguiente parada de Presura por ser un ejemplo de que la repoblación es posible, así como para reconocer la "importante" labor que desarrolla su Ayuntamiento en materia de repoblación y recuperación demográfica.

Los resultados de este esfuerzo por parte del municipio palentino son especialmente significativos, ya que alrededor de 180 nuevos vecinos se han incorporado a Paredes de Nava durante los últimos años y, de este modo, han contribuido a revertir la tendencia de pérdida de población de la zona.

Una realidad que demuestra que, con compromiso institucional, planificación y colaboración, es posible cambiar la trayectoria demográfica de nuestros pueblos y generar nuevas oportunidades para quienes desean desarrollar allí su proyecto de vida.

Asimismo, la edición de este año ha demostrado que "existe" un interés creciente por acercarse al mundo rural desde nuevas perspectivas. Además, la feria ha desempeñado un papel imprescindible en este cambio de mirada y ha mostrado una realidad mucho más diversa, dinámica y llena de posibilidades de la que tradicionalmente se ha proyectado.

"Cada vez somos más conscientes de que nuestros pueblos ofrecen opciones reales para vivir, emprender, trabajar, investigar, desarrollar proyectos personales y profesionales y construir nuevas formas de futuro", ha señalado la organización.