La XIII edición de 'Esta Navidad comprar en tu comercio vecino tiene premio' repartirá 11.500 euros en premios

El diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, y el presidente de Fecosva, Jesús Herreras presentan presentado las campañas 'Esta Navidad comprar en tu comercio vecino tiene premio', y el X Concurso de Escaparates y Fotografía' - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La decimotercera edición de 'Esta Navidad comprar en tu comercio vecino tiene premio', que se celebrará del 1 al 21 de diciembre, repartirá 11.500 euros en premios con la participación de 50 establecimientos de 23 municipios de Valladolid. Durante esas fechas está previsto sortear cien lotes de 100 euros y una cesta valorada en 1.500 euros.

El diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, y el presidente de Fecosva, Jesús Herreras, han presentado este jueves en el Palacio de Pimentel, sede de la institución provincial, la citada campaña y el X Concurso de Escaparates y Fotografía de Navidad 'Pueblos de Valladolid'.

Santana ha destacado que el objetivo de la campaña 'Esta Navidad comprar en tu comercio vecino tiene premio' "es promocionar el comercio de proximidad, fomentar el consumo, captar y fidelizar clientes y, al mismo tiempo, promover la marca Alimentos de Valladolid y ayudar a la comercialización de los productos de la marca con la adquisición de 100 lotes de navidad con productos de la Alimentos de Valladolid".

Como en ocasiones anteriores, cada establecimiento participante contará con 200 papeletas para entregar a sus clientes cuando realicen una compra superior a 20 euros. De esas papeletas, dos tendrán premio directo de uno de los lotes de Alimentos de Valladolid.

Además, las papeletas no premiadas contendrán un código alfanumérico que el cliente deberá introducir junto con sus datos personales en la página www.tucomerciovecino.com para participar en el sorteo de una cesta de Navidad de productos de Alimentos de Valladolid, valorada en 1.500 euros, que se realizará de forma digital el día 22 de diciembre a las 12.00 horas, mientras que la entrega del premio se llevará a cabo el día 23 de diciembre.

Herreras, ha destacado el "gran apoyo que el sector del comercio ha recibido por parte de la Diputación de Valladolid para las diferentes iniciativas en las que ha mostrado una gran sensibilidad y ha ofrecido su colaboración". De hecho, la campaña supone una inversión de 20.000 euros que aporta la Diputación de Valladolid.

El presidente de Fecosva ha señalado que cada una de las campañas anteriores ha supuesto una media de gasto de 30 euros por cada papeleta repartida, lo que supone que se movilizará un volumen de compra superior a los 300.000 euros, lo que hace que en total, a lo largo de las doce campañas, junto con la actual, la cifra de negocio superará los 3,8 millones de euros.

También, Herreras ha explicado que todos los negocios que participen en las campañas tendrán un cartelería en su entrada para los negocios al objeto de que "obtengan una mayor difusión y los clientes sean capaces de identificar las campañas" .

X CONCURSO DE ESCAPARATES Y FOTOGRAFÍA DE NAVIDAD 'PUEBLOS DE VALLADOLID'

Hererra ha explicado que la iniciativa "impulsa el comercio local a través del marketing digital y promueve la participación ciudadana durante la campaña navideña con el objetivo de concienciar y hacer partícipes a los establecimientos comerciales y a los vecinos en la defensa y puesta en valor del comercio de sus pueblos, lo que garantiza la continuidad de un servicio esencial.

En la campaña pueden participar todos los establecimientos comerciales y de servicios de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes que obtendrán un primer premio por cada zona geográfica; Tierra de Campos, Tierra de Pinares, Duero- Esgueva y Montes Torozos, valorado en 1.000 euros cada uno, un segundo premio de 750 euros y un tercer premio de 500 euros.

Del 1 al 20 de diciembre estarán abiertas las inscripciones del X Concurso de Escaparates y Fotografía de Navidad 'Pueblos de Valladolid', que se desarrollará a través de la web creada por Fecosva y la Diputación de Valladolid www.concursoescaparates.tucomerciovecino.com .

También en este concurso se incluye la categoría 'Vecinos', para que los ciudadanos puedan participar de modo individual enviando fotos de escaparates, tiendas o calles comerciales de los pueblos de Valladolid, de menos de 20.000 habitantes, con una única categoría que abarcará a todas las zonas de concurso y que obtendrán los mismos premios que la categoría de comercios.

Además, este año el presidente Fecosva ha anunciado que como novedad "se organizará un sorteo para fomentar la participación ciudadana y otorgar visibilidad a los escaparates de los comerciantes y las fotografías participantes".

Para ello, del 22 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 los visitantes de la web del concurso podrán optar a cinco premios de 100 euros cada uno, para lo que tendrán que seleccionar un escaparate y una fotografía y rellenar un formulario.

A su vez, Herrera ha informado de que el importe de los premios "deberá destinarse a compras en comercios locales o, en el caso de establecimientos ganadores, a bienes de inversión vinculados a la actividad comercial".

En otro sentido, el presidente de Fecosva ha remarcado que el Black Friday "es una promoción que se ha convertido en un eslogan más que en una campaña, por lo que no le hace ningún beneficio al comercio de proximidad"