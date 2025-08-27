El XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León arranca este jueves en Ávila con más de 200 actuaciones

ÁVILA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ávila se convertirá desde este jueves, 28 de agosto, en el gran escenario de las artes escénicas gracias al XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&Co 2025, que ofrecerá una programación de 216 actividades que podrán disfrutarse en la capital abulense hasta el domingo 31 y en siete municipios de la provincia hasta el jueves 4 de septiembre, con la colaboración de la Diputación.

Más de 200 actuaciones de circo, magia, danza y teatro musical, abiertas a todos los públicos, darán vida a esta cita cultural de referencia, en la que participan 21 compañías de siete nacionalidades, con cuatro estrenos en España y seis en Castilla y León.

La programación se inaugurará mañana por la tarde con el espectáculo Kaleido, de la compañía de Castilla y León Stellar Circus, en el recinto ferial Lienzo Norte, que volverá a representarse el viernes 29 y el sábado 30 de agosto a las 19:30 horas.

El entorno abulense, con su abundante patrimonio histórico-artístico, será el marco del festival, que desplegará espectáculos en espacios como el Episcopio, el palacio de Bracamonte, el palacio de Superunda Caprotti y el claustro de San Francisco.

Las plazas del Mercado Chico, Adolfo Suárez y la Catedral se llenarán también de propuestas gratuitas, entre ellas estrenos en España como los de las compañías Iara Gueller o Cirque au Carré. También el Atrio de San Isidro acogerá el mejor circo de carpa con Le cabaret renversé.