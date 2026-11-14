Las XIII Jornadas Micológicas de Ávila recolectan más de 40 especies de hongos en la zona de la Dehesa del Gansino

Las XIII Jornadas Micológicas de Ávila recolectan más de 40 especiales en la zona de la Dehesa del Gansio. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las XIII Jornadas Micológicas, organizadas por el Ayuntamiento de Ávila, se han celebrado este sábado con una actividad "muy productiva" que ha completado las plazas disponibles y en la que se han recolectado más de 40 especies de hongos.

La Dehesa del Gansino ha sido el escenario elegido para la senda práctica que se ha desarrollado en el marco de las jornadas, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la ruta, los 25 asistentes que han completado las plazas, han ido de la mano del experto micólogo naturalista y divulgador, Vicente Sevilla, que entre otros proyectos presentó el programa de televisión 'El señor de los bosques' en La 2 de RTVE.

La jornada ha continuado por la tarde en el Centro Medioambiental San Nicolás, donde se han ampliado las explicaciones de por la mañana, entre ellas, sobre la identificación de especies y la profundización en la práctica de la recolección de hongos.

Asimismo, la actividad se ha enmarcado en la programación de otoño que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila desde el Centro Medioambiental San Nicolás, que para el mes de diciembre incluirá una nueva sesión de las 'Charlas Zoom', el 17 de diciembre, sobre los alcaudones. Además, habrá un taller familiar, el 28 de diciembre, dedicado a la construcción de cajas nido.