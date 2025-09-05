La XIV Feria de Artesanía de Lorenzana (León) reunirá este domingo a cerca de un centenar de expositores. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuadros (León) organiza este domingo, 7 de septiembre en Lorenzana la XIV edición de su Feria de Artesanía 'Jaime Díez Fernández', una cita que reunirá cerca de un centenar de expositores.

El certamen de artesanía de Lorenzana se ha consolidado como un vehículo para la promoción y difusión del sector a nivel provincial por la afluencia de productores, la diversidad de productos y técnicas, así como la gran aceptación del público.

La inauguración a las 12.00 horas dará el pistoletazo de salida a una feria que cuenta con un repleto programa de actividades. El público infantil será el protagonista de la mañana con juegos tradicionales y un taller de artesanía, que continuarán a lo largo de la tarde. Además a las 14.30 horas los asistentes podrán degustar una paella popular por un precio de ocho euros.

La clausura contará con una actuación músical del grupo Trébole. En esta edición se homenajeará al artesano del cuero, Teófilo Rodríguez, y a Repostería Creativa y Moral por su fidelidad y presencia en la Feria. Además se reconocerá la labor de la empresa berciana Grupo Vallelongo, que participará la próxima semana en Sevilla en el prestigioso certamen gastronómico Auténtica Premium Food.

El vicepresidente provincial, Roberto Aller, durante la presentación de la feria, en un acto en el que también ha estado acompañado por la alcaldesa de Cuadros, Mª Teresa Fernández; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuadros, Alfredo Llamas, y la artesana Mª Carmen Sierra, ha destacado que eventos como el de este domingo "contribuyen a potenciar el comercio de proximidad y el consumo responsable, ya que los clientes adquieren directamente los productos a sus creadores".

Como responsable de la marca Productos de León, Aller ha lanzado un guiño a los artesanos del sector agroalimentario ya que "sin ellos y sin sus productos sería imposible entender lo que significa ser leonés, ya que la gastronomía es uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad".

Por su parte, la alcaldesa de Cuadros ha reivindicado la celebración como "un ejemplo de la apuesta firme y decidida del Ayuntamiento por el patrimonio, la tradición y la cultura". Del mismo modo ha señalado que la Feria impulsa la economía, reconoce el talento local y promueve la cultura.

Finalmente, la alcaldesa ha invitado a todos los leoneses y visitantes a acudir este domingo a Lorenzana para disfrutar del evento: "Creo firmemente en la importancia de conservar nuestras raíces, de dar valor al saber hacer transmitido de generación en generación y de apoyar a quienes mantienen vivas estas tradiciones con esfuerzo, creatividad y dedicación", ha concluido María Teresa Fernández.