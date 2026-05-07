El XIV Festival de Canto Coral celebra el medio siglo de la Coral de Soria con conciertos los sábados de mayo

SORIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El XIV Festival de Canto Coral celebra el medio siglo de vida de la Coral de Soria con conciertos gratuitos en distintos espacios de la ciudad todos los sábados de mayo, encuentros que reunirán a agrupaciones de reconocido prestigio nacional e internacional junto a la soriana y su cantera de Voces Blancas.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo; el presidente de la Coral de Soria, Ignacio García, y la directora de la agrupación, Marta López, han presentado la nueva edición, que arrancará este sábado, 9 de mayo.

Ese día, a las 19.30 horas, el Auditorio del Conservatorio Oreste Camarca acogerá la actuación de la Coral de Soria, que ofrecerá un concierto especial bajo el título 'Grandes éxitos de la música coral' para conmemorar sus cinco décadas de trayectoria.

El festival continuará el sábado 16 de mayo a las 18.30 horas en el Aula Magna Tirso de Molina con el concierto de Voces Blancas de la Coral de Soria junto al Orfeón Burgalés Infantil.

El sábado 23 de mayo, a las 19.30 horas en el Auditorio del Conservatorio Oreste Camarca, actuará el prestigioso coro vasco Landerbaso Abesbatza, de Errenteria.

El cierre llegará el sábado 30 de mayo a las 19.30 horas en el Aula Magna Tirso de Molina con la actuación del Coro Rossini de Bilbao y su espectáculo 'Zarzuela On Air'.

50 AÑOS

Gloria Gonzalo ha destacado que el festival "ya forma parte de la primavera de Soria" y ha subrayado la consolidación de un proyecto que alcanza su decimocuarta edición "con fieles seguidores y seguidoras, pero también incorporando a nuevas personas tanto al público como a la propia coral".

La edil ha felicitado a la agrupación por su trayectoria y ha puesto en valor el carácter "diverso e integrador" de la Coral de Soria, además de agradecer el esfuerzo colectivo que permite mantener vivo un proyecto cultural de estas características.

Por su parte, Ignacio García ha agradecido el respaldo institucional al festival y ha señalado que la celebración del 50 aniversario supone "un motivo de orgullo" para una agrupación integrada por aficionados que mantiene una actividad constante desde hace cinco décadas.

El presidente ha incidido en la buena salud de la coral, formada actualmente por 64 coralistas y 25 integrantes en Voces Blancas, y ha destacado especialmente las 16 incorporaciones registradas en los dos últimos años.

García ha repasado también algunos datos de la historia de la agrupación, y ha recordado que han pasado nueve directores musicales y siete presidentes desde su fundación por el padre José de Escolapios.

Asimismo, ha señalado la continuidad de muchos de sus integrantes, con coralistas que acumulan 50 como Fernando Iglesias, 44 o más de 20 años formando parte del proyecto. "Somos una familia numerosa en la que todo el mundo aporta y disfruta cantando", ha resumido.

GRAN CELEBRACIÓN

La directora de la Coral de Soria, Marta López, ha explicado que esta edición del festival se ha diseñado como una gran celebración del aniversario y ha invitado a "coros amigos" que ya han pasado anteriormente por Soria y que mantienen una estrecha relación con la agrupación soriana.

En este sentido, ha destacado el nivel artístico de Landerbaso Abesbatza, coro de referencia internacional con reconocimientos en Europa y Asia, así como la participación del Coro Rossini de Bilbao con un espectáculo de zarzuela "muy divertido y cercano al público".

Respecto al concierto inaugural de la Coral de Soria, Marta López ha explicado que el repertorio hará un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas interpretadas por la agrupación a lo largo de sus 50 años de historia.

El programa incluirá piezas de Bach, Mozart o Vivaldi, además de fragmentos de Carmina Burana y números de zarzuela, estructurados en tres bloques dedicados al barroco, el romanticismo y el siglo XX.

La directora ha resaltado además el trabajo formativo y humano que desarrolla la coral y especialmente su sección de Voces Blancas, destacando la importancia del canto coral como espacio de convivencia, disciplina y trabajo en equipo.

También ha recordado que, pese a las dificultades derivadas de la pandemia, la Coral de Soria ha conseguido mantenerse, crecer y seguir incorporando nuevos integrantes.

Todos los conciertos del XIV Festival de Canto Coral 'Ciudad de Soria' serán gratuitos hasta completar aforo.