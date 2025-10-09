La XIV Marcha Valladolid Contra el Cáncer prevé superar los 51.000 participantes

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIV Marcha Contra el Cáncer de Valladolid prevé superar los 51.000 participantes en la cita prevista para el próximo domingo 26 de octubre, y "se convertirá en la más grande de España", según ha garantizado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

El alcalde , Jesús Julio Carnero, el presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez; el investigador José Manuel Muñoz Félix y el director comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García, han presentado este jueves la XIV Marcha Valladolid Contra el Cáncer.

La Marcha comenzará a las 10.30 horas en las pistas deportivas del paseo del Campo Grande y el recorrido de 5 kilómetros se podrá realizar corriendo o andando, y los participantes se deberán situar a partir de la línea de salida hacia la plaza de Zorrilla y en el paseo del Príncipe del Campo Grande, y la llegada está prevista al final del carril bus de la acera de Recoletos.

En la primera línea se situarán los participantes que vayan a realizar la prueba corriendo y en la segunda línea de salida (a la altura de la Oficina de Turismo) se situarán las personas que realizan la marcha andando, mientras que por motivos de seguridad no se permitirá participar en la marcha con patines, patinete o bicicletas.

Los dorsales se entregarán con la inscripción y los 40.000 primeros inscritos recibirán una camiseta con un diseño "novedoso"(las unidades son limitadas y no se permiten cambios) y al resto se les entregará otro detalle (braga del cuello buff o bandana para el perro).

La inscripción tiene un coste de 6 euros, cuya recaudación irá destinada a la investigación oncológica y se podrá formalizar del 14 al 26 de octubre en la planta de deportes de El Corte Inglés de lunes a viernes y los sábado 18 y 25 de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas; en el Hipercor de Arroyo de la Encomienda de lunes a viernes y el sábado 18 de 9.30 a 14.00 horas y 17.00 a 20.30 horas y en el local de la calle Menéndez Pelayo, 6 de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas y el sábado 18 de 10.00 a 14.00 horas.

Asimismo, con el dorsal de cada participante, se realizará un sorteo con los regalos donados por las empresas colaboradoras y el listado de los dorsales premiados se publicará el mismo domingo 26 en la web valladolidenmarchacontraelcancer.org, El Norte de Castilla, El Mundo Valladolid y la web de el Día de Valladolid, y los premios se entregarán en la sede de la Asociación a partir del lunes, 27 de octubre, durante el plazo de un mes.

Por otro lado, la edición estará acompañada de música durante el recorrido por las batucadas 'Sambulé', 'Bloco Feroz' y 'Conclave', que tocarán durante recorrido en las principales plazas por las que se pasa en la marcha.

Además, el evento contará, a partir de las 12.00 horas, con la actuación del grupo vallisoletano 'Los Pichas' que estarán acompañados por 'Los Jimenos Band' .

La Diputación de Valladolid, en colaboración con las sedes locales de AECC, facilitará gratuitamente el acceso a la Marcha con un total de 17 autobuses que movilizarán a participantes de más de 40 localidades de la provincia y los ayuntamientos de otros municipios más cercanos a la ciudad también pondrán autocares.

También, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León situará un puesto de información sobre la importancia de la donación de sangre en un local de la céntrica calle de Menéndez Pelayo, 6.

El presidente de la AECC en Valladolid ha explicado en la rueda de prensa que este año van a dedicar un millón de euros, a diferencia de los 600.000 del año pasado, a financiar siete Ayudas Predoctorales y dos Ayudas de Investigación, la de la investigadora Nuria Benavent y la del investigador José Manuel Muñoz Félix.

Asimismo, Artemio Domínguez ha subrayado que "la AECC registró más de 3.600 casos de cáncer y la asociación atendió a 2.200 de ellos", por loq que el presidente de la Asociación considera que la investigación contra el cáncer se traduce como "más vida".

"Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollarán cáncer en un futuro" ha advertido Domínguez y ha indicado que "en el año 2030 el objetivo es llegar al 70 por ciento de supervivencia contra el cáncer".

Por su parte, Muñoz Félix, que ha recibido una de las ayudas a la investigación, ha explicado que el objetivo de su proyecto "se basa en mejorar las terapias convencionales usadas en el cáncer de pulmón y las metástasis pulmonares (quimioterapia e inmunoterapia) en aquellos tumores que desarrollan cooptación vascular y por ello no responden a estas terapias".

A su vez, Iberdrola continuará como colaborador principal de esta marcha por octavo año consecutivo, una colaboración que se enmarca dentro del acuerdo que mantiene con AECC en Valladolid, como así lo ha asegurado el director comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García.