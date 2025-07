El 'XIX Festival Olmedo Clásico' cierra con cerca de 7.500 espectadores, un 7% más que en la edición anterior

OLMEDO (VALLADOLID), 28 (EUROPA PRESS)

La decimonovena edición del 'Festival Olmedo Clásico', que se ha celebrado del 18 al 27 de julio en el municipio vallisoletano de Olmedo, ha reunido a casi 7.500 espectadores, un siete por ciento más que en la edición anterior, quienes han podido disfrutar de los distintos espectáculo, conciertos y actividades que el evento ha ofrecido.

En este contexto, cinco de los espectáculos exhibidos en la Corrala del Palacio del Caballero del municipio han alcanzado o rozado el lleno, incluidas las localidades de visibilidad reducida y las cinco restantes han superado las tres cuartas partes del aforo.

Asimismo, la asistencia a las quince sesiones de las Jornadas sobre teatro clásico en el Centro de Artes Escénicas San Pedro ha superado "notablemente" la de los años precedentes, con una ocupación entre 100 y 300 localidades.

Así, el festival ha estado compuesto por trece espectáculos, seleccionados "por su calidad y por el interés en abarcar la rica variedad de autores, estilos, épocas y territorios", además de tener en cuenta los lugares de procedencia de las compañías, con presencia internacional y de propuestas estéticas.

LOS ESPECTÁCULOS

Pedro Calderón de la Barca y William Shakespeare han tenido la primacía en esta edición, donde Calderón de la Barca ha mostrado sus actuaciones con la comedia de 'La dama duende', el drama de 'El alcalde de Zalamea' y el auto sacramental de 'El gran teatro del mundo', mientras que el autor inglés ha exhibido 'Macbeth', 'Rey Lear' y 'Coriolano'.

Además, por primera vez se ha visto en Olmedo a la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz con su única comedia 'Los empeños de una casa', Francisco de Rojas Zorrilla ha aportado "el humor y los enredos" de 'Lo que son mujeres', además de que han estado presentes también "las fortunas y adversidades dramatizadas" de Guitón Onofre, protagonista de la novela de Gregorio González.

Asimismo, otros textos de autores del Siglo de Oro, desde Lope a Calderón o a Rojas Villandrando, han dado materia poética y dramática al resto de los espectáculos: 'Momentos inolvidables de los grandes intérpretes del clásico', 'El arte de ser comediante', 'Farra' y 'La desconquista'.

Así, los clásicos han cobrado "nueva vida y sentido" tras el trabajo de compañías de "primer nivel" especializadas en su tratamiento, como la Compañía Nacional de Teatro de México, Teatro Clásico de Sevilla, Morboria Teatro, Companhia do Chapitô, Mic Producciones, For the Fun of It, CNTC o Ron Lalá.