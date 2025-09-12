Xoel López y un espectáculo de luminotecnia con 300 drones, protagonistas de las fiestas de San Froilán de León capital

La concejala de Fiestas, Camino Orejas, ha en la presentación de la programación de las Fiestas de San Froilán. - EUROPA PRESS

LEÓN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Xoel López y un espectáculo de luminotecnia con 300 drones serán los protagonistas de las fiestas de San Froilán en León capital, que se celebrarán desde el próximo 25 de septiembre hasta el día 6 de octubre.

La concejala de Fiestas, Camino Orejas, ha presentado este viernes la programación, en la que el folclore leonés estará presente con los pendones, los carros engalanados y Las Cantaderas.

Las fiestas de San Froilán reviven cada año las tradiciones que reivindican y fortalecen León como pueblo, pero también son vanguardia en lo que a música se refiere con el Proyecto Península, que este año acercará a la ciudad los conciertos de Xoel López, Blanca Paloma, El Nido, María José Llergo, Sanguijuelas del Guadiana, Fetén Fetén y Rodrigo Martínez.

Según ha explicado Camino Orejas, la programación organizada por el Ayuntamiento de León sigue apostando por las actividades que "siempre han funcionado" y que ya se han consolidado como la Feria de la Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León (del 25 al 29 de septiembre), el Mercado Medieval de las Tres Culturas (del 2 al 6 de octubre) o el Come y Calle en el Jardín de San Francisco (del 26 de septiembre al 6 de octubre).

Igualmente, volverá a celebrarse el Festival Celta Internacional Reinu de Llión, el Festival León Street Music, los bailes regionales y los desfiles de gigantes y cabezudos, entre otras.

NOVEDADES.

Una de las novedades de las Fiestas de San Froilán 2025 será el pasacalles de luz y percusión del sábado 26 de octubre a las 22.00 horas, con salida de la plaza de San Marcelo y posterior recorrido por las calles del casco histórico para finalizar en San Isidoro.

La luz también será protagonista en la noche del 4 de octubre con el espectáculo 'Las tradiciones de San Froilán', que sobrevolarán la ciudad de León con luminotecnia generada por 300 drones. Será a las 22.00 horas y podrá verse en la zona del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva.

Una de las jornadas más destacadas será, como cada año, el domingo previo a San Froilán, que este año es el 28 de septiembre. La ciudad de León se convertirá durante esta jornada en la anfitriona de toda la provincia con la llegada de 357 varas de pendones que representan a más de 230 pueblos de León, con el desfile de 26 carros engalanados y con la celebración de Las Cantaderas.

LAS CANTADERAS.

La tradición popular de Las Cantaderas conmemora la victoria cristiana en la Batalla de Clavijo y la liberación del legendario tributo de las cien doncellas que los reyes asturleoneses pagaban anualmente a los califas musulmanes.

El pueblo de León agradeció la victoria con una ofrenda al Cabildo de la Catedral; una ofrenda que hoy es tradición y que se celebra en la ceremonia del Foro u Oferta en el Claustro de la Catedral de León. Este año contará con el concejal Jon Fernández como representante municipal y será él quien se enfrente a un representante del Cabildo Catedralicio en una batalla dialéctica que acaba siempre igual, sin acuerdo entre las partes.

Finalmente, la edil de Fiestas ha recordado que otra de las tradiciones arraigadas de la celebración es la romería a La Virgen del Camino, que se celebrará el propio día de San Froilán, el 5 de octubre.