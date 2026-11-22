Propuesta 'Falla Imaginado'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo acogerá este lunes, 23 de noviembre, un nuevo concierto incluido dentro del XV Ciclo de Música de Cámara y Solistas, esta vez con la propuesta 'Falla Imaginado', una travesía sonora a cargo de Moisés P. Sánchez.

El ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, contará con uno de los pianistas, compositores y arreglistas "más singulares" del panorama musical europeo.

La propuesta invitará a redescubrir el legado del gran compositor gaditano desde una visión actual, sofisticada y llena de contrastes, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En este proyecto, y con ocasión de su 150 aniversario en 2026, 'Falla Imaginado' será abordado como "un material vivo, maleable, susceptible de ser reinventado con una mirada contemporánea que transita entre el jazz, la armonía moderna, el rock sinfónico y la música clásica, sin perder su esencia".

El concierto mostrará las obras originales convertidas en punto de partida para nuevas versiones, donde el tratamiento armónico y estructural ofrece una paleta rica en matices.

Entre las piezas más populares 'La vida breve', 'Siete canciones populares españolas' o 'El amor brujo', que conviven con otras menos frecuentadas, como la 'Mazurka' o el 'Nocturno', ampliadas aquí al formato de trío con una sensibilidad contemporánea.

En este viaje sonoro lo acompañarán la violinista Ana María Valderrama, una de las intérpretes más destacadas de su generación, y el contrabajista Pablo Martín Caminero, cuya versatilidad y lirismo aportan una voz fundamental al trío.

Las entradas tienen un precio de 20, 25 y 30 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en 'www.ciudaddecultura.org' .