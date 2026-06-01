El XV Trofeo Cid Campeador de Patinaje Artístico reunirá a 400 deportistas el sábado en Burgos

BURGOS 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XV Trofeo Cid Campeador de Patinaje Artístico se celebrará en el Polideportivo de Maristas de Burgos este sábado, 6 de junio, con la participación de 400 deportistas procedentes de once comunidades autónomas.

La presidenta del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, ha presentado este lunes esta cita que se desarrollará entre las 16.00 y las 22.00 horas en un acto en el que ha estado acompañada por Javier Díez, miembro del club de patinaje artístico Ciudad de Burgos, y las patinadoras y monitoras Claudia Sanz Saiz y Carla Barbero.

Durante el acto, se ha valorado el crecimiento de una competición de carácter mixto que, a partir de los doce años, reunirá a promesas y figuras consolidadas de esta disciplina.

Asimismo, el gran atractivo de esta edición será la "modalidad de show", una categoría basada en coreografías grupales que van mucho más allá de la destreza técnica. Según ha explicado Javier Díez, el objetivo de estos equipos es "contar una historia a través de la pista, lograr que el público se meta en ella y la viva".

Para determinar las puntuaciones, el jurado evaluará una combinación de factores que incluye la precisión y dificultad técnica de los movimientos, la expresividad artística y la puesta en escena visual, el diseño del vestuario y el maquillaje adaptados a la temática.

Desde la organización han agradecido expresamente el respaldo del Ayuntamiento de Burgos, así como el esfuerzo de los numerosos patrocinadores y pequeños anunciantes locales ya que sus aportaciones y colaboraciones comerciales resultan "clave" para hacer viable económicamente un torneo de estas dimensiones y visibilizar un deporte que, a pesar de ser minoritario, "gana adeptos" en la ciudad.